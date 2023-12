Rosanna Fratello: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante di Sono una donna non sono una santa.

Voce amatissima dagli italiani per tanti anni, ma anche attrice più che rispettata, oltre che personaggio televisivo a trecentosessanta gradi. Rosanna Fratello è questo e tanto altro. Celebre negli anni Settanta e Ottanta, grazie ad alcuni brani diventati classici della musica italiana, ancora oggi Rosanna fa parlare di sé, anche per qualche polemica. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Rosanna Fratello: biografia e carriera

Elda Rosanna Fratello è nata a San Severo, in provincia di Foggia, il 26 marzo 1951 sotto il segno dell’Ariete. Appassionata di musica fin da bambina, si trasferisce presto con la famiglia a Cinisello Balsamo, vicino Milano, e qui trascorre sia l’infanzia che l’adolescenza.

Rosanna Fratello

Inizia la sua carriera da cantante nel 1967. Dopo aver firmato un contratto con l’etichetta Arlecchino di Enzo Amadori, incide subito una raccolta di alcuni brani presentati al Festival di Sanremo dello stesso anno. Nel 1968 cambia etichetta e l’anno dopo partecipa al Festival di Sanremo 1969, sostituendo Anna Identici e interpretando il brano Il treno.

Tra i maggiori successi di questi anni ricordiamo Non sono Maddalena, brano scritto da Giorgio Conte e che le è valso il premio Gondola d’Argento alla Mostra internazionale di musica leggera di Venezia.

Torna a Sanremo nel 1970 con Ciao anni verdi, non riuscendo a raggiungere alla finale. Protagonista anche l’anno successivo con il brano Amsterdam, riesce stavolta a ottenere un discreto successo non in Italia, ma in Spagna.

Sempre nel 1971 lancia anche il brano Sono una donna, non sono una santa, scritta da Alberto Testa ed Eros Sciorilli, e per la prima volta riesce a raggiungere la vetta della classifica italiana:

Passata alla Ricordi, nella prima metà degli anni Settanta lancia diversi brani in grado di confermare il suo periodo di grazia, tra cui Nuvole bianche, Caro amore mio e Povera cocca. Dopo aver vissuto da protagonista altri tre Sanremo, decide di dedicarsi anche alla musica folk, incidendo nella seconda metà del decennio brani popolari come Vitti ‘na crozza, Ciuri, ciuri e Calavrisella.

Verso la fine degli anni Settanta prova a farsi un nome anche nel mondo della disco music, ma senza trovare il successo sperato. Risale la china dopo un periodo di difficoltà all’inizio degli anni Ottanta, grazie all’album Mediterraneo, con la collaborazione di Cristiano Malgioglio, e dopo una serie di brani centrati, forma nel 1985 un trio con Little Tony e Bobby Solo: i Ro.Bo.T.

Torna a Sanremo nel 1994, con il brano Una vecchia canzone italiana, all’interno della Squadra Italia. Prende quindi parte a diverse trasmissioni televisive negli anni Novanta, prima di prendersi un periodo di pausa nella sua carriera.

Cosa fa oggi Rosanna Fratello?

Dopo aver pubblicato l’album Tre rose rosse nel 2011, ancora una volta in collaborazione con Cristiano Malgioglio, ha pubblicato un nuovo brano nel 2019, Non si pesa in grammi l’anima. Nel 2023 è quindi tornata in televisione come protagonista nel cast del Grande Fratello Vip, entrando in rotta di collisione con la collega Fiordaliso e con l’attrice Beatrice Luzzi.

Rosanna Fratello: la discografia in studio

1970 – Rosanna

1971 – La ragazza del Sud

1973 – Sono nata in un paese molto lontano

1974 – Canti e canzoni dei nostri cortili

1974 – Tanghi e valzer di casa mia

1975 – Musiche di casa nostra

1976 – Vacanze

1980 – Mediterraneo

1990 – Rosanna ieri, Rosanna domani

1994 – Stammi vicino

1998 – Io vivrò e tutti i miei grandi successi

1999 – Sono una donna non sono una santa

2011 – Tre rose rosse

La vita privata di Rosanna Fratello: marito e figli

Rosanna ha sposato nel 1975 Pino Cappellano, all’epoca gestore di una pasticceria molto famosa a Como. Dalla loro unione è nata, nel 1977, la sua unica figlia, Guendalina, che l’ha resa nonna nel 2010.

Sai che…

– Come attrice ha recitato nel classico Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo, interpretando il ruolo di Rosa. Per questa sua prima volta al cinema vince il Nastro d’Argento alla miglior attrice esordiente.

– Ha un fratello di nome Antonio.

– Sul finire degli anni Settanta ha posato nuda per Playboy.

– Dove vive Rosanna Fratello? A Como, dove ha avuto per tanti anni una pasticceria insieme al marito.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Rosanna Fratello ha un account da diverse centinaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Rosanna Fratello, ecco una playlist presente su Spotify:

