Alla scoperta di Hilary Duff, la Lizzie McGuire che ha fatto divertire bambini e ragazzi prima di lanciarsi nel mondo della musica.

Nata il 28 settembre del 1987 sotto il segno della Bilancia, Hilary Erhard Duff, in arte semplicemente Hilary Duff, è uno dei volti (e delle voci) noti della televisione. Diventa famosa come attrice grazie alla serie televisiva della Disney Lizzie McGuire, poi decide di tentare la fortuna anche in ambito musicale ottenendo un successo anche insperato legato al grande affetto del suo pubblico di giovani e giovanissimi. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Hilary Duff: biografia e carriera

Hilary muove i primi passi nel mondo dello spettacolo al fianco della sorella su consiglio della madre che spinge le figlie a cimentarsi nel teatro. La svolta arriva abbastanza presto, ossia quando le due, insieme con la mamma, si trasferiscono a Los Angeles, la culla del cinema.

A proposito della famiglia, non tutti sanno che Hilary è cugina di diciottesimo grado della compianta regina d’Inghilterra Elisabetta II. L’albero genealogico della ragazza arriverebbe infatti proprio al trono di Buckingham Palace. La notizia arriva dai fan più sfegatati e non è mai stata smentita.

Hilary Duff

Ritornando a Los Angeles, dopo aver recitato in alcuni spot pubblicitari Hilary ottiene un ruolo da protagonista a soli undici anni quando fu scelta per il film Casper Meets Wendy. Dopo alcuni ruoli secondari in pellicole anche di spessore, la Duff arriva al successo grazie alla serie tv targata Disney Lizzie McGuire.

Hilary è una delle attrici più amate e apprezzate dai giovani e dai giovanissimi ma è anche una musicista a tutto tondo. Nel suo repertorio non manca nulla (o quasi) dei generi maggiori: ha collaborato con Pink, icona del pop, e ha rappato con Snoop Dogg in occasione dei Teen Choice Awards del 2007.

Insomma, non è un caso che la giovane stella della televisione abbia venduto più di venti milioni di album. Il suo esordio nel mondo della musica risale al 2002, quando pubblica il suo primo disco, Santa Claus Lane, lanciato inizialmente solo sul mercato statunitense. Il successo internazionale arriverà nel 2006 con la pubblicazione di 4ever Hilary Duff.

Cosa fa oggi Hilary Duff?

Nonostante sia una cantante molto apprezzata, negli ultimi anni si è dedicato soprattutto alla sua vita privata e alla sua carriera nel mondo del cinema e della televisione. Ha in particolare ottenuto un discreto successo come protagonista di How I Met Your Father.

Di seguito il video di Wake Up, forse il più grande successo nel mondo della musica:

Hilary Duff: la discografia in studio

2002 – Santa Claus Lane

2003 – Metamorphosis

2004 – Hilary Duff

2007 – Dignity

2015 – Breathe In. Breathe Out.

La vita privata di Hilary Duff: marito e figli

Dopo alcune storie più o meno importanti con i cantanti Aaron Carter e Joel Madden, Hilary nel 2007 ha iniziato la sua lunga storia d’amore con il noto giocatore di hockey su ghiaccio Mike Comrie che diventerà nel 2010, dopo il matrimonio in California, il marito di Hilary Duff. A distanza di due anni dalle nozze nasce Luca Cruz, il figlio della coppia. Nonostante il lieto evento, i due divorziano nel 2016.

Dopo due anni di presunti flirt, arriva sui social la notizia dell’imminente arrivo del secondo figlio di Hilary Duff. Anzi, figlia visto che si tratta di una bambina. Il padre è il nuovo fidanzato di lei Matthew Koma. Hilary e Matthew sono convolati a nozze nel 2019.

Nel 2021 è nato anche il suo terzo figlio, Mae James Bair. Nel dicembre 2023, a sorpresa, la cantante ha annunciato l’arrivo di un altro figlio con queste parole: “Allacciate le cinture, fiorellini! Stiamo per aggiungere un altro membro a questo gruppo di pazzi. Buone feste dalla famiglia Duff-Bair-Comrie“.

Sai che…

– Se non fosse diventata famosa Hilary Duff avrebbe probabilmente fatto la designer per interni. Ha una grande passione per la moda e aveva deciso di scegliere la sua strada durante il college. Solo che all’epoca aveva già avuto successo.

– Oltre che attrice, modella, imprenditrice e cantante, è anche molto attiva nell’ambito della filantropia.

– Anche la sorella di Hilary Duff, Haylie Duff, ha seguito i consigli della madre continuando a lavorare nel mondo del cinema, della televisione e della musica.

– Sapevi che Hilary è anche una scrittrice da best seller? Ha firmato in particolare la trilogia Elixir, Devoted e True.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ama gli animali e ha diversi cani.

– Dove vive Hilary Duff? Come molte altre star americane, ha una splendida casa in California, a Los Angeles.

– Su Instagram Hilary Duff ha un account ufficiale in cui mostra immagini anche della sua vita privata. Anche su TikTok è una creator molto amata.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Hilary Duff, ecco una playlist presente su Spotify:

