Irene Fornaciari, alias Irene Effe: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla figlia di Zucchero.

Tra le figlie d’arte nel mondo della musica italiana, Irene Fornaciari ha dimostrato nel corso degli anni di essere una delle più talentuose. Lanciata inizialmente dal padre Adelmo, ha saputo costruirsi un suo percorso, senza però ancora arrivare al successo definitivo. Nel 2023 ci riprova però cambiando identità e trasformandosi in Irene Effe. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Irene Fornaciari, Irene Effe: biografia e carriera

Irene Natalie Fornaciari è nata a Pietrasanta, provincia di Lucca, il 24 dicembre 1983 sotto il segno del Capricorno. Figlia di Zucchero e di Angela Figliè, ha iniziato la propria carriera proprio collaborando con il padre nell’album Bluesugar del 1998, in particolare nel duetto Karma, stai calma.

Irene Fornaciari

Debutta ufficialmente con un singolo nel 2006. In questo periodo apre alcuni concerti di artisti come Niccolò Fabi, Paola Turci ed Edoardo Bennato. Nel 2007 debutta con il suo primo album, Vertigini in fiore.

Due anni più tardi partecipa al Festival di Sanremo per la prima volta tra le Nuove Proposte, cantando il brano Spiove il sole.

Torna sul palco dell’Ariston un anno dopo partecipando per la prima volta tra i grandi insieme ai Nomadi con il brano Il mondo piange. Si tratta del primo vero successo della sua carriera.

Nel 2011 si ripresenta a Sanremo come ospite del duetto di Davide Van de Sfroos, mentre nel 2012 partecipa ancora con Grande mistero, scritto proprio dal cantautore comasco. Durante la serata dei duetti viene affiancata addirittura da Brian May, chitarrista dei Queen e amico del padre Adelmo.

Dopo alcuni anni di pausa, partecipa ancora a Sanremo nel 2016 con il brano Blu, che diventa uno dei suoi maggiori successi radiofonici. Ha rappresentato l’Italia nel 2017 al Festival di Viña del Mar.

Cosa fa oggi Irene Fornaciari?

La sua ricerca nel mondo della musica l’ha portata a un cambiamento personale e artistico molto profondo. Nel 2023 è diventata quindi Irene Effe. Parlando di questa metamorfosi, ha raccontato in un comunicato stampa: “Mi sono rimessa completamente in gioco senza compromessi e senza nascondere le mie fragilità. Mi sono sgretolata e ricostruita, senza rinnegare il passato, ma trovando il coraggio di cambiare davvero direzione e presentare questo nuovo capitolo della mia musica”.

Il primo frutto di questo cambiamento è il singolo Mi libero dal male, composto e prodotto insieme a Federico Biagetti, alias Dèrico.

Irene Fornaciari: la discografia in studio

2007 – Vertigini in fiore

2009 – Vintage Baby

2012 – Grande mistero

2016 – Questo tempo

La vita privata di Irene Fornaciari/Irene Effe: chi è il fidanzato?

In diverse occasioni in passato ha fatto riferimento a un compagno, ma non conosciamo la sua identità per il momento.

Sai che…

– Ha tradotto i testi della colonna sonora del cartone Spirit – Cavallo Selvaggio, interpretato in italiano dal padre Adelmo Fornaciari.

– In molti credono che il fidanzato di Irene Fornaciari sia Massimo Boldi, ma si tratta solo di un caso di omonimia tra la cantante e la compagna del noto attore.

– Ha preso parte nel 2009 al concerto evento Amiche per l’Abruzzo.

– Nel 2010 ha collaborato con il gruppo metal toscano Labyrinth nel brano A Midnight Autumn’s Dream.

– Su Instagram Irene Fornaciari/Irene Effe ha un account da migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Irene Fornaciari, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM