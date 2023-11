Marco Salvaderi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul musicista famoso per la sua relazione con una nota conduttrice.

Tra i personaggi della musica in rampa di lancio negli ultimi anni, anche se ancora non conosciuto dal grandissimo pubblico, c’è sicuramente Marco Salvaderi. Il nome non sarà nuovo agli appassionati di gossip. Da tempo ha infatti conquistato le pagine dei rotocalchi rosa per la sua storia, mai del tutto confermata, con l’attrice e conduttrice televisiva Mariasole Pollio. Scopriamo insieme alcune curiosità su questo talentuoso artista che ha lavorato anche a uno dei tormentoni estivi del 2023.

Chi è Marco Salvaderi: biografia e carriera

Non sappiamo dove sia nato Marco Salvaderi, né conosciamo molti dettagli sulla sua biografia, compresa la sua data di nascita. Sappiamo però che da sempre è appassionato di musica e che ha raggiunto il suo primo successo con gli Icon808, in cui lavorava principalmente al missaggio e alla masterizzazione di nuove canzoni.

Consolle per dj

Forte di un background anche come batterista, negli ultimi anni è diventato uno dei membri del trio italo-svizzero dei Room 9, artefici di una delle grandi hit estive del 2023. Sono infatti loro i produttori della canzone Bellissimissima di Alfa, arrivata fino al quarto posto della classifica Fimi dei singoli:

La vita privata di Marco Salvaderi: chi è la fidanzata?

Prima ancora che la sua carriera nel mondo della musica, a rendere famoso Marco Salvaderi è stata la sua vita sentimentale. Dopo essere stata accostata per un periodo anche al calciatore Dusan Vlahovic, Mariasole Pollio avrebbe iniziato una storia proprio con il noto musicista.

La giovane modella e attrice ha infatti ufficializzato la love story attraverso alcune dediche sui social. Non sappiamo però da quanto tempo stiano insieme e se la storia prosegua ancora.

Sai che…

– Con i Room 9 ha preso parte a tanti concerti in tutta Italia, partecipando anche a show come Love Mi, Battiti Live e il Red Valley Festival.

– Su Instagram non sembra avere alcun account ufficiale, e nemmeno su TikTok.

