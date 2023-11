Mariasole Pollio: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’attrice e youtuber diventata famosa grazie a Don Matteo e Battiti Live.

C’è una ragazza che fin da giovanissima ha conquistato il cuore sia del pubblico dei suoi coetanei che di quello più maturo: stiamo parlando di Mariasole Pollio, famosa agli occhi degli amanti della musica per il suo ruolo di inviata nel corso della rassegna estiva Battiti Live. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mariasole Pollio: biografia e carriera

Mariasole Pollio è nata il 18 luglio 2003 sotto il segno del Cancro ed è originaria di Napoli. Pur essendo giovanissima ha già alle spalle una carriera di grande successo, grazie ai vlog pubblicati su YouTube e al profilo Instagram in cui racconta la sua vita con grande energia e vitalità.

Mariasole Pollio

All’età di sette anni, spinta dai genitori, si è iscritta a scuola di recitazione. Dopo le scuole medie ha proseguito gli studi al liceo linguistico, conseguendo il diploma. Nel 2011 ha fatto il suo debutto nella prima puntata della miniserie Violetta. Ha continuato a recitare, negli anni successivi, in ruoli più o meno importanti all’interno di vari film.

Dal 2017 ha quindi cominciato ad affiancare Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci alla conduzione del programma Battiti Live, la rassegna musicale più importante dell’estate. L’anno successivo è entrata nel cast di Don Matteo, interpretando il personaggio di Sofia Gagliardi, mentre al cinema ha lavorato con Leonardo Pieraccioni nel film Se son rose.

In costante scesa, nel 2022 ha condotto con Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis Battiti Live presenta: MSC Crociere – Il viaggio della musica, spin-off del festival che le ha dato la fama. Inoltre, ha debuttato come conduttrice anche del Coca Cola Summer Festival. Ha cominciato nello stesso anno anche a lavorare come speaker a Radio 105.

Cosa fa oggi Mariasole Pollio?

Nel 2023 ha recitato nel docu-film Pooh – Un attimo ancora. Nello stesso anno ha condotto anche Love Mi e Tezenis Summer Festival.

La vita privata di Mariasole Pollio: fidanzato

Non sappiamo se Mariasole sia fidanzata o meno. Di certo la sua relazione con Valerio Mazzei ha fatto molto chiacchierare i suoi fan. Il giovanissimo cantante (e star dei social proprio come lei) è infatti un suo amico molto speciale, e per alcuni la loro sarebbe qualcosa più di una semplice amicizia…

Solo nel 2023 Mariasole è però venuta allo scoperto. Il suo attuale fidanzato è Marco Salvaderi, producer e batterista, membro del trio musicale Room 9.

Sai che…

– Non sappiamo chi siano i genitori di Mariasole Pollio.

– Cosa c’entra Mariasole Pollio con Vlahovic? Sembra che la youtuber sua stata per un certo periodo fidanzata proprio con l’attaccante serbo oggi alla Juventus.

– Mariasole dovrebbe vivere ancora nella sua Napoli.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro, Oltre.

– Mariasole è alta 1 metro e 65.

– Su Instagram Mariasole Pollio ha un account ufficiale seguito già da oltre un milione di persone. Numeri straordinari anche sul suo account ufficiale TikTok. Nonostante la giovanissima età, l’attrice è una vera e propria star, anche più di alcuni dei cantanti protagonisti di Battiti Live!

