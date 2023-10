Fabio Rovazzi: la carriera, la vita privata e le curiosità sullo youtuber esploso con il brano Andiamo a comandare.

Fabio Rovazzi non è un cantante. O almeno, non nel senso stretto del termine. Eppure, è un artista capace di ottenere milioni di views su YouTube con le sue canzoni. Brani scritti per piacere, per gasare, per stupire. E finora è sempre riuscito nel suo intento. Andiamo a scoprire alcune curiosità su questo personaggio molto originale e talentuoso, che ha conquistato il successo partendo dal nulla (o quasi).

Chi è Fabio Rovazzi: biografia e carriera

Fabio Piccolrovazzi (questo il suo vero cognome) è nato a Milano il 18 gennaio 1994 sotto il segno del Capricorno. Cresciuto nel quartiere di Lambrate, si è fatto conoscere da giovanissimo sui social network, specialmente su YouTube.

Fabio Rovazzi

Inizia la propria carriera televisiva con J-Ax per la trasmissione Sorci verdi, e contemporaneamente si fa apprezzare come video maker per brani musicali di artisti come Merk & Kremont e Fred De Palma.

Ma è con la musica che fa il ‘boom’. Il 28 febbraio 2016 pubblica un brano, Andiamo a comandare, che lo vede come interprete principale. La canzone ottiene una popolarità talmente vasta da essere distribuita da Newtopia di Fedez per la Universal Music Group e diventa un vero tormentone estivo:

Il 2 dicembre lancia un nuovo singolo, Tutto molto interessante, replicando almeno in parte il successo del brano di debutto. Riprova a conquistare l’estate nel 2017 con Volare, pezzo cui partecipa anche Gianni Morandi.

Nel 2018 ha lasciato Newtopia, non senza polemiche. A luglio pubblica il suo quarto singolo, Faccio quello che voglio, che vede la partecipazione di Al Bano, Emma e Nek, oltre a numerosi ‘attori’ del mondo della musica, come Morandi, Ramazzotti, Rita Pavone e altri ancora.

Di seguito il video di Faccio quello che voglio:

Nel 2023, dopo un’assenza dalle scene lunga un paio d’anni, è tornato con il singolo Niente è per sempre e poi con la hit estiva La discoteca italiana, in coppia con Orietta Berti. Nel video, come di consueto, tante guest star: Aldo Giovanni e Giacomo, l’Orchestra Casadei e ancora Diletta Leotta.

La vita privata di Fabio Rovazzi

Nel 2016 ha conosciuto la modella di origine russa Karina Bezhenar. A farli incontrare, a quanto pare, sarebbe stata Chiara Ferragni. Nel 2017 i due si sono messi insieme e hanno iniziato una splendida storia d’amore. La loro love story è finita nel 2019, improvvisamente, come dichiarato dallo stesso Rovazzi, senza rivelare il motivo della rottura.

Nemmeno il tempo di assorbire il colpo, però, che i fan hanno potuto rivedere Fabio accompagnato da una nuova fiamma: è Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi. La loro storia è divenuta di dominio pubblico a fine maggio 2019. Sarà lei il grande amore della vita dello youtuber più amato d’Italia? A quanto pare no visto che, dopo tre anni, la relazione è terminata, di comune accordo, senza un motivo particolare, come annunciato sui social dai due.

Sai che…

– Fabio Rovazzi è alto 1 metro e 68.

– Il singolo Andiamo a comandare è diventato il primo disco d’oro diffuso esclusivamente tramite streaming.

– Il padre era un medico, Stefano Piccolrovazzi, morto nel 2010. Fabio ha più volte ricordato il loro rapporto speciale.

– Ha fatto dei cameo in video di brani famosi come Vorrei ma non posto di J-Ax e Fedez.

– Ha recitato nel film Il vegetale.

– Ha condotto Sanremo Giovani 2018 con Pippo Baudo.

– Come titolo di studio ha la licenza media.

– Su Instagram Fabio Rovazzi ha un account ufficiale da milioni di follower.

Di seguito il video di Volare di Fabio:

Riproduzione riservata © 2023 - NM