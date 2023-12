Fulminacci: la carriera e le curiosità sul cantautore romano protagonista anche al Festival di Sanremo.

Prendiamo Daniele Silvestri e portiamolo avanti di vent’anni, immergendo i suoi panni nel nuovo Tevere rappresentato dall’ondata indie post Coez o Niccolò Contessa. Cosa viene fuori? Probabilmente qualcosa di simile a Fulminacci, uno dei cantautori più interessanti tra quelli della nuova scena romana. Andiamo alla scoperta di questo artista talentuoso, un nome che potrebbe farci compagnia ancora per molti anni da qui in avanti.

Chi è Fulminacci: biografia e carriera

Nato il 12 settembre 1997 a Roma sotto il segno della Vergine, Filippo Uttinacci (questo il vero nome di Fulminacci) è uno dei cantautori più talentuosi della scena cantautorale attuale. Brillante e all’antica, per certi versi, riprende un discorso poetico che sembrava essersi interrotto negli anni Duemiladieci, complice l’esplosione della trap e dell’Itpop.

Fulminacci

Pur essendo indie a suo modo, infatti, Fulminacci cerca di tornare a una maniera di esprimersi che richiama più gli anni Novanta che l’attualità. Il suo primo album è uscito il 9 aprile 2019 per Maciste Dischi, con il titolo di La vita veramente. A trascinarlo, una piccola perla come Borghese in borghese:

Dopo aver partecipato al Concerto del Primo Maggio 2019 si è tolto grandi soddisfazioni verso la fine dell’anno, vincendo anche una Targa Tenco per la Miglior Opera Prima.

Nel 2020 è stato annunciato tra i protagonisti del Primo Maggio 2020, concerto in onda solo in televisione a causa del Coronavirus. E poi, visto che le soddisfazioni non sono mai troppe, è entrato nel cast del Festival di Sanremo 2021, dove ha presentato Santa Marinella. Niente male per un rookie, no? Sul palco dell’Ariston è tra l’altro riuscito a ben figurare, confermandosi come uno dei cantautori di maggior talento e dalle maggiori potenzialità della nostra musica contemporanea.

Cosa fa oggi Fulminacci?

Nel 2023 è tornato a far sentire la sua voce fin da gennaio con il brano Tutto inutile. Dopo aver completamente rilanciato la sua carriera immediatamente dopo l’estate, ha lanciato il suo terzo album, Infinito +1, in cui sono presenti anche collaborazioni con Pinguini Tattici Nucleari e Giovanni Truppi.

Fulminacci: la discografia in studio

2019 – La vita veramente

2021 – Tante care cose

2023 – Infinito +1

La vita privata di Fulminacci: chi è la fidanzata?

Fulminacci è da qualche tempo fidanzato con Lia Greco, una ragazza romana di professione attrice. La loro relazione dura da diversi anni e va a gonfie vele, con i due sempre pronti a sostenersi a vicenda nelle rispettive carriere, ormai esplose del tutto.

Sai che…

– Fulminacci non ha un sito ufficiale.

– Nono conosciamo alcun dettaglio sui suoi genitori.

– Il nome di Fulminacci deriva… da niente. Semplicemente, al giovane sembrava un nome figo. Solo successivamente ha scoperto che è un’esclamazione molto presente in fumetti d’annata, come i vecchi Braccio di Ferro. Ma è stata una coincidenza.

– Ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni dopo aver visto School of Rock… ma nei primi tempi ammette di aver odiato lo strumento! Col tempo però il loro rapporto è migliorato, eccome.

– Si sente una persona normale, molto lontano dal canone dell’artista ‘strano’ o della rockstar.

– I suoi primi modelli sono stati i Beatles. Crede che Paul McCartney sia l’uomo perfetto.

– Su Instagram Fulminacci ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Fulminacci, ecco una playlist presente su Spotify:

