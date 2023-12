Gazzelle: la carriera, la vita privata e le curiosità su uno dei nomi della musica indie più importanti della scena romana.

Gazzelle è uno dei cantautori indie più importanti d’Italia. Divenuto famoso dal 2016 per la sua carriera iniziata con un’identità misteriosa, celata da foto e video sfocati, è riuscito a staccarsi da quest’aura di mistero rimanendo comunque un artista particolarmente apprezzato. Andiamo alla scoperta della sua carriera fino a oggi e di alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Gazzelle: biografia e carriera

Il vero nome di Gazzelle è Flavio Bruno Pardini. Nato a Roma il 7 dicembre 1989 sotto il segno del Sagittario, è cresciuto nel rione Prati della Capitale. Rispetto ad altri artisti, non inizia a suonare molto presto. Il suo primo approccio amatoriale alla chitarra arriva a 22 anni. In poco tempo, l’artista è protagonista in alcuni locali romani.

Dal 2016 utilizza il proprio soprannome, e il 9 dicembre pubblica il singolo Quella te, attirando le attenzioni della critica e degli esperti dell’ambiente indie. Si tratta del pezzo che anticipa il suo primo album, Superbattito, uscito nel 2017 per la Maciste Dischi.

La cosa curiosa è che prima del lancio dell’album Gazzelle mantiene l’anonimato, nascondendo il proprio volto su internet. Il disco ottiene un buon successo, e viene ripubblicato dopo pochi mesi in versione deluxe con il titolo Megasuperbattito.

Nel 2018 partecipa al tradizionale Concertone del Primo Maggio, riscuotendo consensi ovunque. A fine novembre lancia il suo secondo album, Punk, anticipato da singoli come Tutta la vita e Sopra, che lo consacrano definitivamente come uno degli artisti indie italiani più apprezzati.

Nel 2019 lancia un’edizione speciale del suo secondo album, con tanto di quattro canzoni inedite, mentre nel 2020, dopo aver pubblicato un singolo a scopo benefico per aiutare i malati di Covid, si ripresenta sul mercato con Destri, un brano che diventa virale su Spotify, al punto da riuscire a tenere testa alle più importanti hit rap e trap.

Si tratta del primo estratto dal suo terzo album, arrivato nel 2021 con il titolo di Ok. Un disco di grande successo seguito nel giro di pochi mesi da una nuova versione, ribattezzata Ok un cazzo.

Cosa fa oggi Gazzelle?

Primo artista italiano a partecipare all’Apple Music Home Session, ha presentato nel dicembre 2022, in questa occasione, una versione acustica del suo singolo Non lo dire a nessuno. Ha quindi pubblicato l’album Dentro, in cui sono presenti featuring con artisti come thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.

Dopo aver confermato il suo successo anche con una serie di concerti di grandissimo impatto, il 3 dicembre 2023 è stato annunciato da Amadeus tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024. Una prima volta molto attesa da tutti i suoi fan.

Gazzelle: la discografia in studio

2017 – Superbattito

2018 – Punk

2021- Ok

2023 – Dentro

La vita privata di Gazzelle: chi è la fidanzata?

Molto riservato, il cantautore romano tiene nascosta la sua vita sentimentale, non regalando grandi indizi sui social. Da qualche anno Flavio è comunque fidanzato con Ilaria Loriga, fotomodella, attrice e sportiva seguita da moltissime persone sui social.

Sai che…

– Dove vive Gazzelle? È rimasto nella sua Roma.

– Ha frequentato l’ultimo anno delle superiori con due dei componenti della Dark Polo Gang, Dark Wayne e Tony Effe.

– Da cosa deriva il suo nome d’arte? Il suo soprannome è la storpiatura del nome di un modello di scarpe dell’Adidas, le Gazelle.

– Ha collaborato con Lorenzo Fragola nel fortunato singolo Super Martina e con Luca Carboni per la stesusa del brano L’alba.

– Gazzelle è stato anche ospite d’onore a X Factor nel 2021.

– Ha aderito alla campagna di Rolling Stone contro le politiche sull’immigrazione del ministro Matteo Salvini.

– Su Instagram Gazzelle ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Gazzelle, ecco una playlist presente su Spotify:

