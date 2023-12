Gianluca Ginoble: la biografia, la vita privata e le curiosità sul cantante de Il Volo, il trio dei ‘tenorini’ italiani amati in tutto il mondo.

L’inconfondibile voce di Gianluca Ginoble è uno dei segreti de Il Volo. Unico abruzzese del trio, l’artista è da molti definito come il Michael Bublé italiano per la sua voce da crooner, calda e potente, capace di variare dalla lirica al pop più tradizionale. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo giovane cantante.

Chi è Gianluca Ginoble: biografia e carriera

Gianluca Ginoble Di Vittorio è nato a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, l’11 febbraio 1995 sotto il segno dell’Aquario. Cresciuto a Montepagano, antica frazione di Roseto, ha dimostrato un talento precocissimo. Già a tre anni canta insieme al nonno Ernesto, e dopo pochi anni partecipa a diversi festival di musica e competizioni locali. La svolta della sua vita è la partecipazione nel 2009, a soli 14 anni, al talent Ti lascio una canzone.

Gianluca Ginoble

Nell’occasione interpreta Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli, conquista il pubblico e conosce i ‘tenorini’ Piero Barone e Ignazio Boschetto. Con un’intuizione di Roberto Cenci nasce il trio Il Volo.

Amati dalle platee internazionali fin da subito, sono stati i primi artisti italiani a firmare un contratto con una major americana, la Geffen Records, interpretando alcuni classici della musica italiana e non solo. Nel 2015 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Grande amore ed è arrivato terzo all’Eurovision Song Contest.

Anche nel 2019 è tornato a Sanremo con Il Volo, conquistando un altro terzo posto con la canzone Musica che resta:

Cosa fa oggi Gianluca Ginoble?

Dopo aver vissuto da protagonista un tour in giro per il mondo per cantare i brani del loro album dedicato alle musiche di Ennio Morricone, nel 2023 ha pubblicato con un album natalizio ed è stato annunciato il 3 dicembre, tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024 insieme ai suoi colleghi de Il Volo.

La vita privata di Gianluca Ginoble: chi è la fidanzata?

Dal 2015 fino al 2017, come minimo, Gianluca è stato fidanzato con una ragazza di nome Martina. Non si sa quando i due abbiano rotto, né per quale motivo, ma da quell’anno il nome del ‘tenorino’ è stato accostato a tanti flirt.

La fidanzata di Gianluca, dal 2022, è una ragazza di nome Eleonora Venturini Storaro. Laureata in Fashion e Costume alla Sapienza di Roma, è una stilista, nipote del direttore della fotografia Vittorio Storaro. I due sono stati avvistati insieme anche in vacanza.

Sai che…

– Non sappiamo quale sia il suo titolo di studio.

– Qual è la malattia di Gianluca Ginoble? Fortunatamente sembra godere di ottima salute.

– Gianluca Ginoble è alto 1 metro e 75.

– Ama il mondo del cinema.

– Non sappiamo dove viva stabilmente Gianluca. Sappiamo però che ha acquistato una splendida villa a Roseto degli Abruzzi, non lontano dalla casa della sua famiglia.

– Non si conoscono i guadagni e il patrimonio di Ginoble.

– Una delle sue attrici preferite è Natalie Portman.

– Pur essendo definito un ‘tenorino’, Ginoble del trio è la voce bassa, baritonale.

– Su Instagram ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo molto seguito.

