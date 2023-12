Piero Barone: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante de Il Volo, il trio dei ‘tenorini’ che fa impazzire il mondo.

Piero Barone è, tra i tre ‘tenorini’ de Il Volo, forse il più mondano. Lo dimostra la sua presenza in anni recenti sulle prime pagine delle riviste di gossip, nonostante una vita piuttosto riservata. Ma non solo di storie d’amore è fatta la sua esistenza. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera di questo giovane e talentuoso artista.

Chi è Piero Barone de Il Volo: biografia e carriera

Piero Barone è nato a Naro, in provincia di Agrigento, il 24 giugno 1993 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da bambino, inizia a cantare grazie al nonno, che gli paga le lezioni di canto. Il signor Pietro vede fin da subito nel nipote enorme potenziale.

Il Volo Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto

Dopo aver preso parte a gare canore e concorsi locali, partecipa nel 2009 al talent per ragazzi Ti lascio una canzone. Qui conosce Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Notato il talento vocale dei tre, il regista Roberto Cenci decide di farli cantare insieme. Nascono così ‘i tenorini’.

Il primo nome della formazione è The Tryo, ma ben presto cambiano nome in Il Volo. Il resto è storia. I tre ragazzi conquistano rapidamente le platee internazionali, partecipano prima come ospiti a Sanremo e poi anche come concorrenti nel 2015 con il brano Grande amore. Riescono a vincere e si consacrano con un ottimo terzo posto anche all’Eurovision Song Contest.

Dopo anni di tour in tutto il mondo, anche con omaggi ai tre tenori originali, tornano a Sanremo nel 2019 con il brano Musica che resta, arrivando fino al terzo posto.

Cosa fa oggi Piero Barone?

Dopo aver vissuto un tour mondiale, con diverse date in Italia, per promuovere il loro album dedicato alle più belle musiche di Ennio Morricone, il 3 dicembre è stato annunciato, insieme agli altri cantanti de Il Volo, tra i protagonisti nel cast del Festival di Sanremo 2024.

La vita privata di Piero Barone: chi è la fidanzata?

Pur essendo piuttosto riservato sulla sua vita privata, Piero vanta già due storie piuttosto importanti. La prima è quella con la figlia dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Valentina, durata cinque mesi, a cavallo tra il 2018 e il 2019. La seconda è invece iniziata nel giugno del 2019 e vede Barone a fianco di Veronica Ruggeri, nota modella e inviata de Le Iene, classe 1991.

Finito nuovamente al centro dei pettegolezzi per essere stato avvistato in compagnia di Elisabetta Gregoraci (di cui sembrerebbe però solo un ottimo amico), attualmente Barone potrebbe essere single. Non sappiamo infatti chi sia attualmente la sua fidanzata.

Sai che…

– Piero Barone lascia Il Volo? La risposta per il momento è ‘no’, anche se sembrerebbero convinti del contrario.

– Piero Barone è alto 1 metro e 75.

– Si è diplomato nel 2018, a 25 anni, in amministrazione, finanza e marketing per mantenere una promessa fatta ai genitori.

– Sua madre si chiama Eleonora Ognibene.

– Nel 2022 è stato ospite, come i suoi compagni d’avventura, dell’Eurovision Song Contest di Torino.

– Dove vive Piero Barone? A Naro, nella sua Sicilia.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Piero Barone ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

