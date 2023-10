Ignazio Boschetto: la carriera, la vita privata e le curiosità su uno dei tre ‘tenorini’ de Il Volo, il trio vocale italiano più amato nel mondo.

Tra i tre ‘tenorini’ de Il Volo Ignazio Boschetto è forse il più riconoscibile. La sua è infatti l’impostazione meno lirica e più variegata, e anche per questo riesce a piacere generalmente di più rispetto ai compagni. La sensazione è che un giorno, dovessero separarsi le loro strade, sarà lui tra i tre quello più in grado di ottenere successo anche da solista. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo talentuoso cantante.

Chi è Ignazio Boschetto: biografia e carriera

Ignazio Boschetto è nato a Bologna il 4 ottobre 1994 sotto il segno della Bilancia da genitori di origine siciliana. Cresciuto a Marsala con la madre Caterina e il padre Vittorio, si appassiona da bambino alla lirica, grazie alla splendida e celebre aria La donna è mobile.

Ignazio Boschetto

Il signor Vittorio, resosi conto dell’amore del piccolo Ignazio per la musica, decide di iscriverlo a una scuola di canto. Piano piano il ragazzo cresce in talento e sicurezza, e nel 2009 partecipa allo show Ti lascio una canzone, stupendo i giudici per la sua incredibile estensione. Proprio qui ha l’occasione di conoscere e stringere amicizia con Gianluca Ginoble e Piero Barone. Grazie a un’intuizione di Roberto Cenci, i tre si uniscono e formano i The Tryo, trasformati presto ne Il Volo.

La loro carriera spicca il volo e li porta ad approdare, cosa rara per degli artisti italiani, alla Geffen Records, una major americana. Il resto è storia. Nel 2015 vincono il Festival di Sanremo con Grande amore, ma nel frattempo conquistano il mondo con le loro voci sublimi e la loro faccia da bravi ragazzi.

Anche nel 2019 hanno partecipato a Sanremo, stavolta con il brano Musica che resta, conquistando un buon terzo posto. Nel 2021 hanno invece iniziato un progetto discografico e live per omaggiare il grandissimo maestro Ennio Morricone.

La vita privata di Ignazio Boschetto: fidanzata

Sulla vita sentimentale di Ignazio conosciamo pochi dettagli. Sappiamo che ha avuto diverse ragazze e che l’ultima si chiama Alessandra Di Marzio, una fanciulla non appartenente al mondo dello spettacolo.

A rendere nota la sua relazione è stato il settimanale DiPiù, che li ha beccati in una vacanza romantica a Milano Marittima. Tuttavia, sembra che nel 2020 la loro storia sia venuto meno, e i rotocalchi a luglio 2020 danno Ignazio impegnato in una nuova relazione con Roberta Morise.

Sai che…

– Ignazio Boschetto è alto 1 metro e 83.

– Tifa in maniera sfegatata per la Juventus. Non a caso, porta sempre al polo un braccialetto bianco e nero.

– I suoi film preferiti sono Titanic e la saga di Harry Potter.

– Ama alla follia l’attrice Anne Hathaway.

– Ignazio è dimagrito. Dopo una dieta di molti mesi pare abbia perso circa 35 chili.

– Ha ben nove tatuaggi, tra cui la scritta Grazie sul polso destro e la frase Born to Rock sul bicipite sinistro.

– Con i primi guadagni ha comprato un’auto e una tv ai genitori. Non sappiamo a quanto ammonti oggi il suo patrimonio.

– Che malattia ha Ignazio? Boschetto soffre di agenesia, l’assenza completa di un organo a causa di uno sviluppo embrionale errato. Nel suo caso l’organo mancante è un rene.

– Dove abita Ignazio Boschetto? Al momento non sappiamo dove sia la sua casa.

– Su Instagram Ignazio Boschetto ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Di seguito un video di Ignazio Boschetto che omaggia Pino Daniele:

Riproduzione riservata © 2023 - NM