Little Simz: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su una delle nuove dive dell’hip hop inglese.

Se il rap nel Regno Unito sta cambiando, una parte del merito è anche suo. Tra le nuove dive del movimento d’Oltremanica c’è infatti Little Simz, un’artista ancora molto giovane ma in grado di fare la storia con un album e una manciata di canzoni di grandissimo rilievo, capaci di renderla fin da subito un’icona per gli appassionati del genere. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Little Simz: biografia e carriera

Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo, questo il vero nome di Little Simz, è nata a Londra il 23 febbraio 1994 sotto il segno dei Pesci. Cresciuta nella capitale inglese, dopo aver terminato gli studi liceali ha proseguito la propria carriera al Westminster Kingsway College.

Appassionata di hip hop fin da giovanissima, a soli 7 anni ha scoperto la rapper Missy Elliott, e ne è rimasta folgorata, sia per le sue rime che per le coreografie con cui si muoveva nei suoi video. Così, sognando di diventare la nuova Missy, ha iniziato la sua carriera scrivendo i primi versi.

Dopo aver pubblicato diversi EP, nel 2014 ha fatto il suo debutto con l’album E.D.G.E., e fin da subito si è potuta esibire al fianco di grandi artisti, come i Gorillaz. Al primo disco fanno seguito due album incensati dalla critica per il suo connubio tra rap e atmosfere jazzy: Grey Area e Sometimes I Might Be Introvert.

Di seguito il video della sua Point and Kill:

La discografia di Little Simz in studio

2014 – E.D.G.E.

2015 – A Curious Tale of Trials + Persons

2016 – Stillness in Wonderland

2019 – Grey Area

2021 – Sometimes I Might Be Introvert

La vita privata di Little Simz

Non sappiamo se Little Simz abbia un fidanzato.

Sai che…

– Il suo album Grey Area del 2019 è stato candidato al Premio Mercury.

– Quali sono le origini di Little Simz? Nigeriane da parte di entrambi i genitori. Evidentemente, la musica fa parte del suo dna, essendo la Nigeria un Paese dalla forte cultura musicale locale.

– Oltre a Missy Elliott, tra le sue fonti d’ispirazione ci sono anche Lauryn Hill, Tupac e Jay-Z.

– Kendrick Lamar l’ha definita una delle migliori rapper del momento.

– Su Instagram Little Simz ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

