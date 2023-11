Angelica Bove: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice protagonista a X Factor 2023.

Tra le cantanti che hanno maggiormente impressionato a X Factor 2023 fin dalla prima puntata di audizioni non si può fare a meno che citare Angelica Bove. Un’artista di grande spessore e talento, unica nel suo genere, emozionante. L’unica in grado di far commuovere l’intero tavolo dei giudici grazie alla sua interpretazione da brividi di La notte di Arisa.

Una performance che ha fatto battere il cuore a tutto il pubblico presente nell’Allianz Cloud, ma che lei avrebbe voluto dedicare a due persone speciali che adesso non ci sono più. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Angelica Bove: storia e carriera

Classe 2002, artista di origine romana, Angelica non ha in realtà iniziato la sua carriera prima di arrivare sul placo del talent di Sky. Non aveva infatti mai cantato in pubblico. Non si era esibita in alcun locale, nemmeno al karaoke. Non ha mai preso lezione di canto.

Ha sempre amato cantare, ma solo in bagno, sotto la doccia. Solo dopo un drastico cambiamento nella sua vita ha deciso di mettersi alla prova su un palco, e la sua prima volta è stata sicuramente indimenticabile.

Angelica

Non è un caso che la canzone scelta per rompere il ghiaccio è stata particolarmente importante. Si tratta di La notte di Arisa, brano che comunica un sentimento che la stessa Angelica ha vissuto per un anno di prima di partecipare al talent.

E la sua performance è stata talmente emozionante da portare alla commozione i giudici di X Factor, in particolare Ambra Angiolini, che l’ha voluta abbracciare e l’ha coccolata con queste parole: “Io mi sono accordata con il tuo dolore, era un bel posto dove stare. Sarebbe interessante vederti anche su tutto il resto“. Per lei, ovviamente, sono arrivati quattro sì.

Di seguito il video dell’audition di Angelica:

Dopo aver sorpreso tutti alle Audition, la giovane cantante si è presentata ai Bootcamp con il brano All I Want di Kodaline. Una scelta rischiosa che le ha però permesso di prendere una delle cinque sedie della squadra di Ambra. Quindi, agli Home Visit si è giocata un posto ai Live con il brano Iron Sky di Paolo Nutini. E ancora una volta è riuscita a toccare le corde del cuore della cantante e attrice romana, entrando nella sua squadra per gli appuntamenti dal vivo.

Angelica Bove: i genitori e il lutto doloroso

A rendere così intensa e commovente la performance della giovane cantante romana è il fatto che nell’ultimo anno ha perso entrambi i suoi genitori. Un dolore atroce con cui è costretta a vivere ormai da tempo. Lo ha reso noto la stessa Angelica attraverso alcuni post sui social. Quando è morto suo padre, l’artista ha infatti scritto sui Instagram: “Vorrei potermi dire che non trovo le parole, ma basta scavare così poco in questa sofferenza logorante per trovare tante di quelle parole, troppo forti, troppo instabili, troppo difficili da accettare“.

Poco tempo dopo, ha scritto un altro post, stavolta dedicato alla madre, a sua volta scomparsa prematuramente. Un altro lutto tremendo che ha segnato in profondità la vita di Angelica: “La verità è che il coraggio di scriverti non ce l’ho. Cerco le parole per ricordarti, ricordarci, ma non ho la forza di guardare l’immensità che ho perso. Vorrei fermarmi per toccare questa voragine, ma non ho il coraggio. Non ho il coraggio, ma quel sorriso che solo tu potevi avere nonostante la malattia ti togliesse sempre più la forza di sorridere, non posso e non voglio togliermelo dalla testa, perché è la più grande lezione di vita e dimostrazione d’amore che potessi ricevere“.

La vita privata di Angelica Bove: chi è il fidanzato?

Non sappiamo se Angelica abbia un fidanzato o sia single. L’artista tiene molto alla sua privacy e utilizza i suoi social soprattutto per la musica.

Sai che…

– A X Factor ha rivelato di aver cantato solo nella vasca da bagno prima di partecipare al talent.

– Non ha mai cantato in pubblico ma è una creator musicale molto seguita su TikTok e ha caricato molti video sui social in cui canta cover di brani di Etta James e Amy Winehouse.

– Su Instagram Angelica Bove ha un account da diverse migliaia di follower. Ma è su TikTok che è una vera star, con oltre 340mila seguaci.

