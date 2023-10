Ambra Angiolini: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla conduttrice del Concertone, con un passato da cantante negli anni Novanta.

Ambra Angiolini è ormai da quasi trent’anni uno dei volti noti della televisione e del cinema italiana. Attrice, presentatrice televisiva e radiofonica, si è saputa adattare a ogni tipo di esigenza. Non tutti però ricordano oggi la sua carriera da cantante negli anni Novanta. Andiamo a ripercorrere questo tratto della sua vita professionale, alla ricerca di alcune curiosità su sulla splendida protagonista di Saturno contro.

Chi è Ambra Angiolini: biografia e carriera

Ambra Angiolini è nata a Roma il 22 aprile 1977 sotto il segno del Toro. Esordisce giovanissima in televisione, nei primi anni Novanta. S’impone ben presto nel programma Non è la Rai, di cui prende addirittura le redini dalla terza edizione del 1993.

Il suo debutto come cantante vera e propria arriva però nel 1994 con l’album T’appartengo, che ottiene tre dischi di platino e un disco d’oro, grazie anche alla title-track:

Partecipa al Festivalbar nel 1995 e parte anche in tour, dividendosi tra la musica e gli impegni televisivi. L’anno dopo lancia un secondo album, Angiolini, che ottiene un buon successo ma minore rispetto al precedente. Partecipa nel 1997 al Festival di Viña del Mar, importante manifestazione canora internazionale che si tiene ogni anno in Cile. Nell’agosto dello stesso anno esce il suo terzo album, Ritmo vitale, il primo in cui vengono inseriti anche alcuni brani che portano la sua firma.

Debutta nel 1998 come conduttrice radiofonica su Radio 105, mentre l’anno dopo pubblica il suo quarto e finora ultimo album, InCanto. Di seguito il brano Radio notte:

Di fatto la sua carriera musicale si interrompe qui, con la fine del contratto che la lega a RTI Music. Ambra si dedicherà sempre più ad altro, soprattutto a televisione e al cinema, riuscendo a consacrarsi presto come una delle attrici più apprezzate degli anni Duemila. Nel mondo della musica è però tornata nel 2022 per prendere il posto al tavolo di X Factor come giudice, ruolo in cui è stata confermata anche nell’edizione 2023.

La vita privata di Ambra Angiolini: fidanzato e figli

La storia più importante della vita di Ambra Angiolini negli anni Duemila è stata quella con il cantante Francesco Renga. Con il noto cantante, l’attrice ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Dopo la fine del rapporto con Renga nel 2015, Ambra ha iniziato una lunga e apparentemente fortunata relazione con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, con cui avrebbe dovuto convolare a nozze…

Invece, improvvisamente, nel 2021 i due si sono lasciati. A quanto pare l’attrice avrebbe scoperto un tradimento da parte del tecnico livornese, che dopo qualche giorno ha in effetti iniziato una nuova relazione sentimentale.

Sai che…

– Ambra Angiolini è alta 1 metro e 75.

– Da anni è attivista per i diritti della comunità LGBT. Non a caso ha condotto anche due Gay Pride.

– Nel 2019, 2020 e 2021 è stata scelta come conduttrice del Concerto del Primo Maggio a Roma, insieme a Lodo Guenzi e poi anche da sola.

– Su Instagram Ambra ha un account da centinaia di migliaia di follower.

