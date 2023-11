Nicola Balestri: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul bassista dei Lunapop e di Cesare Cremonini.

Uno dei segreti del successo di Cesare Cremonini, fin dai tempi dei Lunapop, è avere avuto con sé tanti musicisti di talento. Tra questi, a spiccare più degli altri nella formazione di …squérez era senza ombra di dubbio Nicola Balestri, conosciuto da tutti come Ballo.

Il bassista del gruppo, dotato di un carisma naturale, è stato non a caso l’unico in grado di conquistare la fiducia del cantautore bolognese, al punto da continuare a collaborare con lui anche durante la sua carriera solista. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nicola Balestri, detto Ballo: biografia e carriera

Nicola Balestri, detto ‘Ballo’, è nato il 20 giugno 1982 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha scelto di seguire il sogno di diventare un musicista fin da subito. Non a caso, dopo aver iniziato la carriera nei Lunapop ha abbandonato gli studi, come confessato in un’intervista al Corriere della Sera.

Nicola Ballo Balestri e Cesare Cremonini

Era il 1999, l’anno del grande exploit della formazione felsinea, in grado di portare tutti gli italiani tra i “colli bolognesi” a bordo della loro 50 Special. Un successo straordinario, incredibile, fulmineo e fulminante. Non a caso, dopo il primo album il gruppo si scioglie improvvisamente, lasciando a Cremonini l’opportunità di continuare il suo percorso da solista.

Chiusa l’avventura nei Lunapop, Ballo si è rimesso a studiare, dedicandosi però al suo grande amore, la musica. Ha conseguito quindi la laurea in basso elettrico jazz al Conservatorio. Rimboccatosi le maniche, si è laureato anche in Lingue, mercati e culture dell’Asia presso l’Università di Bologna, e ha conseguito la magistrale in musica per film al Conservatorio Martini della città felsinea.

La sua carriera non è però finita. Dopo lo scioglimento della band, ha continuato infatti a lavorare con Cremonini, diventando il suo bassista di fiducia e accompagnandolo spesso anche durante i suoi concerti in giro per l’Italia. Non pago, ha formato anche una sua band, tra l’altro protagonista anche in televisione in programmi come Splendida cornice di Geppi Cucciari.

La vita privata di Nicola Balestri: moglie e figli

Nicola Bastrieri è sposato con Erika Moltrer, un’ostretica completamente estranea non solo al mondo della musica, ma a quello dello spettacolo più in generale. Il loro matrimonio è stato celebrato il 29 agosto 2022. Dalla loro unione sono nati due bambini: Camilla, nata nel 2018, e Tommaso, venuto al mondo nel 2020

Sai che…

– Nicola Balestri su Wikipedia al momento non ha ancora una pagina ufficiale.

– Dove vive Nicola Balestri? Non abbiamo molte informazioni, ma sembra che lui e la sua famiglia vivano a Trento.

– In molti ricordano ancora Nicola Balestri con il suo look da giovane: portava una lunga chioma con i dreadlock.

– Che fine ha fatto il bassista dei Lùnapop? Oggi suona con Cesare Cremonini e con la sua band.

– Come mai i Lùnapop si sono sciolti? Lo ha raccontato il chitarrista Gabriele Gallassi. A portarli alla crisi irreversibile furono, a quanto pare, delle “criticità manageriali“.

– Chi sono i musicisti di Cesare Cremonini? Oltre a Ballo, non ci sono altri ex componenti dei Lunapop.

– Non abbiamo informazioni sul patrimonio e i guadagni di Balestri.

– Sembra che ai tempi dei Lunapop fosse l’unico ad avere un computer.

– Ama lo sport, gli animali, e per lavoro fa anche il dj.

– Su Instagram Nicola Balestri ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Per ora non ha invece alcun profilo su TikTok.

