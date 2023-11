Anna Pettinelli: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla storica voce di RDS, dal 2019 insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi.

Anna Pettinelli è una delle insegnanti di canto di Amici di Maria De Filippi. Una speaker apprezzata dagli italiani per il suo lavoro a RDS che ha saputo contrastare le critiche e dimostrarsi all’altezza anche di questo ruolo così prestigioso. Andiamo a scoprire alcune curiosità in più su questo personaggio capace di farsi amare e odiare dai fan del noto programma di Maria De Filippi.

Chi è Anna Pettinelli: biografia e carriera

Anna Pettinelli è nata a Livorno il 28 gennaio 1957 sotto il segno dell’Aquario. Inizia la sua carriera da speaker a 16 anni in alcune radio toscane. Subito apprezzata per la sua voce e per la sua personalità, la giovane Anna viene chiamata a condurre la trasmissione musicale Discoring, che la vede alla guida dal 1982 al 1987.

Negli anni Ottanta Anna Pettinelli è uno dei volti più noti in Italia, e arriva a condurre anche in due edizioni il Festival di Sanremo, in particolare nel 1983 e nel 1986. Dopo questa parentesi televisiva, però, Anna torna alla radio, entra in RDS e ne diventa una delle voci di punta, tanto da arrivare al ruolo di responsabile del coordinamento degli speaker.

Torna in televisione sproadicamente negli anni Duemila, in svariati ruoli: da giudice dei talent (RDS Academy) a opinionista per trasmissioni come Vieni da me e Pomeriggio 5. Nel 2019 la sua carriera subisce un’improvvisa svolta. Partecipa infatti con grande successo al programma Temptation Island VIP, in coppia con il marito Stefano Macchi. Forte di quest’avventura, viene scelta da Maria De Filippi come professoressa di canto nel talent Amici nel 2019. Un ruolo che ha ricoperto più volte negli anni successivi, anche nel 2023.

La vita privata di Anna Pettinelli: marito e figlia

In passato Anna era stata molto riservata riguardo la sua vita privata. Nel 2019 ha però accettato di entrare nel cast di Temptation Island Vip insieme al marito Stefano Macchi, di 18 anni più giovane di lei e sposato nel 2018.

La loro storia è però finita nel 2023 e Anna Pettinelli avrebbe anche ritrovato l’amore. Lo ha dichiarato lei stessa a Verissimo: “Mi sto frequentando con una persona. Ma vado con i piedi di piombo, con una paura che possa ritrovarmi in situazioni che mi possano far soffrire“. Il fortunato potrebbe essere Andrea Di Carlo, ex di Arisa.

Da una sua precedente relazione è nata la sua unica figlia, Carolina Russi, famosa per aver partecipato come concorrente alla seconda edizione di The Voice of Italy. Ecco il video di una sua esibizione:

Sai che…

– Fortunatamente Anna Pettinelli non è malata e gode di buona salute.

– Non conosciamo il titolo di studio di Anna Pettinelli.

– Dove vive? A Roma, sede della radio in cui lavora. Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Anna Pettinelli è alta 1 metro e 63.

– Tra le sue tante attività è stata anche attrice nei film Sapore di mare 2 (1983) e Forever Young (2016).

– Ha scritto il libro Teorie e tecniche dell’infamia amorosa insieme a David De Filippi.

– Ha una grande passione per le scarpe.

– Ama gli animali e ha due splendidi cani.

– Su Instagram Anna Pettinelli ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

