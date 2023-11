Elena Ballerini: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla nota cantante e attrice di Tale e quale show.

L’abbiamo conosciuta all’interno del programma Tale e quale show, ma Elena Ballerini è un talento poliedrico dalle molteplici esperienze nel corso della carriera. Cantante, ma anche attrice televisiva e conduttrice, ha saputo ritagliarsi spazi importanti in alcune produzioni di primo livello, dimostrando di essere in grado di fare tutto. O quasi.

Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata, prima di poterla ammirare nuovamente sul piccolo schermo.

Chi è Elena Ballerini: biografia e carriera

Elena Pappalardo, questo il vero nome di Elena Ballerini, è nata a Genova il 21 febbraio 1984 sotto il segno dei Pesci. Cresciuta a Loano, in provincia di Savona, pur avendo contatti stretti con la città di Roma per motivi di lavoro del padre, si avvicina al mondo dell’arte grazie alla madre Marina, che in gioventù era stata musicista.

Microfono

Appassionata di musica già da bambina, studia canto, recitazione e scrittura e riesce ad arrivare in finale in numerosi concorsi letterari. A 16 anni si avvicina al mondo del jazz e del soul, continua la sua formazione e debutta nel mondo del teatro interpretando ruoli in musical di un certo livello come Il fantasma dell’opera, Cats ed Evita.

L’esordio nel mondo della televisione italiana arriva nel 2011, quando si presenta come cantautrice all’interno della trasmissione di Rai 2 La terra delle meraviglie. Nello stesso periodo una sua canzone, Scacco matto, viene trasmessa nel programma Note di Rai 1.

Il vero debutto arriva però l’anno dopo. Nel 2012 viene scelta come inviata per un’altra trasmissione di casa Rai, La Tv Ribelle, in onda su Rai Gulp. Fa quindi il suo esordio anche come attrice, all’interno della miniserie di Pupi Avati Un matrimonio, e nel 2013 conduce il programma Leggende rock su Rai 2. Diventata un volto noto sulla tv di Stato, passa quindi da una trasmissione all’altra, entrando nel cast Mezzogiorno in famiglia e in altri programmi molto seguiti.

La sua carriera nel mondo della musica prosegue quindi con il brano Se dimentico, lanciato nel 2015:

Nel 2022 è quindi entrata nel cast di Tale e quale show, programma in cui arriva quarta (prima tra le donne) e ottiene il pass per la puntata speciale dedicata al Torneo dei campioni. Anche nel 2023 è ritornata in televisione sempre nella nuova edizione del Torneo.

La vita privata di Elena Ballerini: marito e figli

Elena è sposata dal 18 giugno 2016 con Federico Ghini, un noto manager. Il matrimonio tra i due si è svolto a Portofino. Dalla loro unione è nato il suo primo figlio, Alberto Emanuele, l’8 dicembre 2018.

Sai che…

– Ha studiato al liceo scientifico e all’università si è laureata in scienze giuridiche presso l’ateneo di Genova.

– Chi sono i genitori di Elena Ballerini? La madre si chiama Marina ed è una ex cantante, mentre il padre, Alberto Pappalardo, era un avvocato, scomparso quando Elena aveva solo 18 anni.

– Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, Come non darla… vinta, distribuito da Mondadori.

– Su Instagram Elena Ballerini ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Non sembra invece avere un profilo su TikTok.

Riproduzione riservata © 2023 - NM