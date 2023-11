Luca Gaudiano: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore foggiano che ha vinto Sanremo tra le Nuove Proposte e Tale e quale show.

Luca Gaudiano è stato il vincitore di Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel 2021. Un artista che avrebbe potuto puntare a una carriera nel mainstream della musica italiana, ma che ha avuto bisogno della vetrina di Tale e quale show per rilanciarsi. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Luca Gaudiano: biografia e carriera

Luca Gaudiano è nato a Foggia il 3 dicembre 1991 sotto il segno del Sagittario. Figlio di una professoressa di Lettere e di un ingegnere, viene iniziato alla musica proprio dal padre, che gli regala una chitarra per il suo quindicesimo compleanno. Dopo il diploma, il giovane decide di trasferirsi a Roma per proseguire i suoi studi musicali.

Dopo alcune importanti esperienze in ambito teatrale, decide di concentrarsi sulla sua carriera di cantautore. Dopo aver perso il padre, si trasferisce a Milano e qui trova ispirazione per nuovi brani, registrati insieme al producer Francesco Cataldo.

Debutta quindi il 25 settembre con un singolo contenente Le cose inutili e il lato B Acqua per occhi rossi. In questi anni inizia la sua avventura a Sanremo Giovani con il brano Polvere da sparo, ispirato proprio alla perdita del padre.

Il brano è stato scelto tra i 20 semifinalisti tra gli oltre 60 in lizza per poter raggiungere questo traguardo, insieme a Davide Shorty e altri ragazzi di talento. Dopo le finali, è stato ammesso anche tra le otto Nuove Proposte di Sanremo 2021, arrivando fino alla vittoria finale.

Parlando di questo pezzo, Gaudiano ha ammesso che avrebbe preferito non scriverlo mai, ma che oggi lo ha portato a un importante traguardo: “Parla del mio papà e di come io faccia fatica ad accettare il fatto che non sia più qui con me. Forse questa canzone è il mio modo per sentirlo vicino sempre“.

Dopo questo grande successo, si è esibito il 1° maggio 2021 sul palco del Concertone romano, non in piazza San Giovanni ma all’Auditorium Parco della Musica a causa del Covid. Nel 2022 ha fatto il suo debutto con il suo primo vero album in studio, L’ultimo fiore, ottenendo un discreto successo.

Che fine ha fatto Luca Gaudiano? Cosa fa oggi

Per potersi rilanciare in ambito nazional-popolare Gaudiano ha vuto bisogno di un’ulteriore vetrina. Nel 2023 ha accettato di partecipare come concorrente a Tale e quale show e anche in questo caso ha dimostrato tutto il suo talento, arrivando fino alla vittoria finale, davanti a Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor nell’edizione dei Måneskin.

La vita privata di Luca Gaudiano: chi è la fidanzata?

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non si hanno molte notizie. Non sappiamo se abbia una fidanzata, ma di recente ha condiviso una bella notizia: è diventato zio.

Sai che…

– Ha perso il padre a causa di un tumore al cervello. Il giovane gli è rimasto accanto fino all’ultimo.

– Pur essendo milanese di adozione, è rimasto molto legato alla città d’origine.

– Su Instagram Gaudiano ha un account seguito da migliaia di persone.

