Andiamo alla scoperta della biografia e della vita privata di Lorenzo Licitra, il vincitore di X Factor 11.

Lorenzo Licitra è il tenore che nel 2017 ha stupito tutti vincendo il talent a discapito dei favoritissimi Måneskin. Dopo quel trionfo straordinario, dell’artista siciliano si sono perse le tracce, almeno a livello mainstream, nel mondo della musica.

L’ex pupillo di Mara Maionchi ha però fatto ritorno nel mondo della televisione nel 2023 partecipando a un noto programma televisivo Rai. Che possa essere il trampolino per un nuovo rilancio? Intanto scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Lorenzo Licitra: biografia e carriera

Nato a Ragusa nel 1992, il 25 settembre, sotto il segno della Bilancia, Lorenzo ha iniziato a studiare canto fin da bambino. A 16 anni la decisione di concentrarsi quasi esclusivamente sul canto lirico, con il conseguente ingresso al Conservatorio Nicolini di Piacenza. Il suo talento e la sua costanza lo portano ben presto a raggiungere il Teatro alla Scala di Milano.

LORENZO LICITRA

Lorenzo Licitra a X Factor

Dopo una serie di esibizioni in giro per il mondo, il giovane cantante siciliano decide di tentare la strada della musica pop, partecipando alle Audition di X Factor. Viene scelto da Mara Maionchi per la sua squadra degli Over, e subito entra nel cuore del pubblico per la sua voce straordinaria e per il suo indubbio fascino.

La vocalità da tenore, unita a un senso della musica molto swing, lo portano a essere paragonato al crooner più famoso della nostra epoca, Michael Bublé. Lorenzo cerca però una sua strada, senza cadere nella tentazione di imitare troppo altri cantanti, e durante la trasmissione presenta brani di vario genere come Like a Prayer di Madonna e Titanium di David Guetta.

Nel corso dello show, Lorenzo Licitra si mette alla prova anche con un capolavoro dei Queen, Who Wants to Live Forever. Le sue performance sono sempre impeccabili, e lo portano fino alla finale dove, tra lo stupore generale, riesce a superare anche i favoritissimi Måneskin, e a portare a casa un successo meritato.

Di seguito il video del brano inedito di Lorenzo Licitra, In the Name of Love:

Che fine ha fatto Lorenzo Licitra?

Questa la domanda che in molti si sono fatti negli ultimi anni. Dopo la vittoria dell’edizione 2017 di X Factor, infatti, Lorenzo Licitra è caduto presto nel dimenticatoio, superato in fama dal gruppo di Damiano David, che ha debuttato sul mercato discografico con Il ballo della vita ottenendo un grande successo di pubblico, prima di conquistare la fama internazionale grazie alla vittoria di Sanremo e dell’Eurovision.

E il tenore? Per diverso tempo lo abbiamo ritrovato solo nelle vesti di doppiatore nel cartone della Warner Smallfoot – Il mio amico delle nevi. Dopo una collaborazione con Anggun, ha però ripreso in mano le redini della sua carriera, pubblicando diversi singoli che non hanno trovato il meritato successo.

Nel 2023 è tornato tuttavia sotto le luci dei riflettori come concorrente di Tale e quale show, facendo una splendida figura attraverso imitazioni di artisti come Marco Mengoni, Harry Styles, Diodato, Adam Levine, Alex Baroni, Michael Jackson e Andrea Bocelli.

La vita privata di Lorenzo Licitra: chi è la fidanzata?

Durante X Factor, Lorenzo Licitra ha fatto battere i cuori di migliaia di ragazzine, innamorate della sua voce come del suo bel viso. Il fascino del cantante siciliano, paragonato da Fedez a James Bond, sembrerebbe finora dare speranze alle sue ammiratrici.

Lorenzo però è gay ed è fidanzato, dal 2020, con Gabriele Rossi, ballerino, attore ed ex di Gabriel Garko. I due sono affiatati e anche gelosi tra loro, come confermato in alcune interviste.

Sai che…

– Lorenzo Licitra a Sanremo? Per il momento è solo un’ipotesi. Quel che sappiamo è che in passato il cantante ha manifestato il desiderio di partecipare al Festival. Potrebbe però non essere la prossima l’edizione giusta per vederlo sul palco dell’Ariston.

– Tra i suoi primi ricordi legati alla musica, Lorenzo vanta un’esibizione nel coro Mariele Ventre di Ragusa davanti al papa Giovanni Paolo II;

– Il suo repertorio, formato da canzoni pop e lirica, prende spunto da grandi tenori italiani come Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli;

– Lorenzo ha un account Instagram ufficiale piuttosto attivo e molto seguito, con centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok è molto attivo e ha un profilo ufficiale.

– Nonostante abbia vinto X Factor e sia un personaggio televisivo molto famoso, Lorenzo Licitra non ha per il momento alcuna pagina su Wikipedia.

