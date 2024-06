Chi è Amii Stewart, la cantante americana che ama l’Italia

La carriera, la vita privata e le curiosità su Amii Stewart, una delle più importanti voci della disco anni Settanta-Ottanta.

Amii Stewart è la cantante americana ‘più italiana’ che c’è. Famosa in tutto il mondo sul finire degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, Amii è stata una delle più importanti artiste dello showbiz internazionale a scegliere l’Italia come propria seconda casa, un po’ per amore, un po’ per passione. Andiamo alla scoperta di tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata in questo giorno speciale.

Chi è Amii Stewart: biografia e carriera

Amy Paulette Stewart è nata a Washington il 29 gennaio 1956 sotto il segno dell’Aquario. Talentuosa cantante pop e disco, inizia la propria carriera negli anni Settanta, arrivando al successo mondiale con la sua versione di Knock on Wood, brano degli anni Sessanta di Eddie Floyd e Steve Cropper.

Arrivata nei primi posti delle classifiche in tutto il mondo, Amii si fa apprezzare anche per la sua cover disco di Light My Fire dei The Doors e per il brano Paradise Bird. Trasferitasi in Italia, diventa negli anni Ottanta una delle regine del pop, specialmente in duetto con artisti come Dee Dee Bridgewater, Eros Ramazzotti e Gianni Morandi.

Tra periodi di maggior successo e altri di minor fortuna, la carriera di Amii negli anni Novanta è proseguita nel segno della partecipazione in numerose trasmissioni televisive.

Cosa fa oggi Amii Stewart

È ancora una delle voci dei revival disco, con esibizioni saltuarie ma sempre emozionanti. Ha anche partecipato in qualità di attrice a diversi musical. Nel 2013 ha collaborato con il dj Gabry Ponte nel singolo Sunshine Girl, e lo stesso anno ha preso parte all’evento Gianni Morandi – Live in Arena, in onda su Canale 5.

In anni recentissimi si è fatta apprezzare per il singolo Perfectly Beautiful nel 2022 e per la partecipazione a La pietà: Stabat Mater concertante, per due voci femminili e orchestra, con Desiree Rancatore a Catania nel 2024.

Di seguito il video di Knock on Wood di Amii Stewart:

La discografia in studio

1979 – Knock on Wood

1979 – Paradise Bird

1981 – Images (pubblicato in nord America come I’m Gonna Get Your Love)

1983 – Amii Stewart

1984 – Try Love

1986 – Amii

1988 – Time for Fantasy

1990 – Pearls – Amii Stewart Sings Ennio Morricone

1992 – Magic

1994 – Lady to Ladies

1995 – The Men I Love

1996 – Love Affair

1999 – Unstoppable

2004 – Lady Day

2010 – Caracciolo Street

2012 – Intense

La vita privata di Amii Stewart: marito e figli

Amii Stewart è legata, anche sentimentalmente, all’Italia. Il 27 luglio 1994 si è sposata con l’impresario Pietro Cappa, e dal 1999 Londra, Roma e la Sardegna. Non è raro vederla protagonista di spettacoli sull’isola, che più volte la cantante ha definito la sua seconda casa. Amii non ha figli.

Chi è Pietro Cappa, il marito di Amii Stewart

Non conosciamo la data di nascita di Pietro Cappa ma sappiamo che è originario di Roma e che da anni lavora come manager per la moglie. Si sono conosciuti nei primi anni Novanta e si sono innamorati immediatamente, diventando da quel momento in poi inseparabili.

Sai che…

– Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano Working Late Tonight, classificandosi al nono posto.

– Ha partecipato nel 1987 alla colonna sonora de Il segreto del Sahara, uno sceneggiato per la televisione, composta da Ennio Morricone.

– Nel 1993 è stata una dei 12 artisti scelti per cantare al primo Concerto di Natale del Vaticano. Con lei vi erano anche Randy Crawford e Lucio Dalla. Fu l’unica a essere richiesta anche per la replica dell’anno dopo.

– Amii vive da anni con il marito a Porto Cervo e a Roma.

– Nel 2007 è stata ospite di Sanremo. Si è esibita con Piero Mazzocchetti con Schiavo d’amore.

– Amii Stewart è alta 1 metro e 78.

– Per quanto riguarda i suoi rapporti di parentela, è sorellastra della cantante Miquel Brown e zia i un’altra cantante, Sinitta.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Amii Stewart ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un account poco utilizzato.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Amii Stewart, ecco una playlist presente su Spotify: