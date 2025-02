Sal Da Vinci: la carriera, la vita privata e le curiosità su uno dei cantanti napoletani più amati in Italia e nel mondo.

Tra i tanti cantanti napoletani che più hanno segnato la musica melodica negli ultimi trent’anni, oltre a Gigi D’Alessio e Gigi Finizio, c’è anche Sal Da Vinci, un figlio d’arte capace di ripercorrere con grande dignità le orme del padre. Scopriamo tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata del cantante partenopeo.

Chi è Sal Da Vinci: biografia e carriera

Salvatore Michael Sorrentino è nato a New York il 7 aprile 1969 sotto il segno dell’Ariete. Napoletano doc, si ritrova a vivere i primi giorni della sua vita negli Stati Uniti per via della carriera del padre Mario, cantante e interprete della sceneggiata napoletana.

Talento precoce, già a sei anni si esibisce per la prima volta davanti a un pubblico. Il suo primo album, inciso insieme al padre, arriva nel 1976, mentre l’anno dopo fa il debutto in teatro in una sceneggiata.

Dal teatro al cinema il passo è breve. Nel 1978 debutta sul grande schermo nel film di Carlo Caiano Figlio mio sono innocente!. La sua carriera prosegue così per diversi anni, fino a quando nel 1982 non debutta da solista con l’album ‘O guappo ‘nnamurato.

Nel 1986 si fa conoscere anche al resto del pubblico italiano recitando nel film di Carlo Verdone Troppo forte. Ma dalla fine degli anni Ottanta capisce di avere un futuro più radioso nella musica che nel cinema.

All’inizio degli anni Novanta si getta a capofitto nel mondo delle sette note, e partecipa a trasmissioni come Una voce per San Remo e al Festival italiano di musica di Mike Bongiorno. Di lì a poco dà alle stampe il primo album ufficiale, Sal Da Vinci, riscuotendo un discreto successo.

Con il singolo Vera conquista anche il pubblico del Sud America, diventando una delle voci italiane più amate nel mondo. Inizia gli anni Duemila con un altro grande successo, Oh Marì, scritta da Roberto De Simone. Dopo un ritorno importante a teatro, partecipa nel 2009 per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone Non riesco a farti innamorare, arrivando terzo.

Si rilancia ancora nel 2012 con l’album È così che gira il mondo, uno dei suoi dischi di maggior successo in Italia, riuscendo a debuttare al 12° posto in classifica. Negli ultimi anni si è diviso nuovamente tra musica, musical e teatro.

Cosa fa oggi Sal Da Vinci

Continua a lavorare nel mondo della musica e del teatro, ma non si fa mancare di tanto in tanto anche qualche apparizione in televisione. Nel 2023 è stato ad esempio protagonista di una puntata della nona edizione del programma di Paolo Bonolis Ciao Darwin, come capitano della squadra dei “melodici”.

Nel 2024 ha quindi trovato nuovamente uno straordinario successo grazie al brano Rossetto e caffè, scritto con Luca Barbato e Vincenzo D’Agostino e in grado di diventare popolare e virale sui social network, in particolare su TikTok.

Per tanti mesi accostato al Festival di Sanremo 2025 come possibile protagonista in gara, Sal è stato uno dei grandi esclusi di Carlo Conti. Si è però ‘consolato’ come ospite della serata dei duetti e delle cover per interpretare con i The Kolors proprio il suo ultimo grande successo, Rossetto e caffè.

La discografia in studio

1976 – Miracolo ‘e Natale

1977 – Mario & Sal Da Vinci Vol. 1 e 2

1977 – ‘O scugnizzo e ‘o signore

1978 – ‘O giurnalaio

1978 – Figlio mio sono innocente

1979 – Vasame ancora

1979 – Napoli storia d’amore e di vendetta

1980 – Muntevergine

1980 – ‘A giostra

1981 – ‘O guappo nnammurato

1981 – ‘O motorino

1982 – Annabella

1983 – Footing

1994 – Sal Da Vinci

1996 – Un po’ di noi

1998 – Solo

2005 – C’era una volta… Scugnizzi

2005 – Anime napoletane

2008 – Canto per amore

2009 – Non riesco a farti innamorare

2010 – Il mercante di stelle

2011 – Napoli chi resta e chi parte

2012 – È così che gira il mondo

2013 – Carosone, l’americano di Napoli

2014 – Se amore è

2014 – Stelle a metà

2016 – Non si fanno prigionieri

2018 – Sinfonie in Sal maggiore live

2021 – Siamo gocce di mare

La vita privata di Sal Da Vinci: moglie e figli

Sal Da Vinci è sposato dal 24 giugno 1992 con Paola Pugliese. Dalla loro splendida storia d’amore sono nati due figli: Annachiara e Francesco.

In particolare, Francesco Sorrentino ha fatto parlare di sé per la sua partecipazione all’edizione 2019 di The Voice of Italy. La tradizione di famiglia sembra in buone mani con il giovane artista napoletano, dedito più all’urban che al melodico.

Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci

Non conosciamo molti dettagli su Paola, la moglie di Sal. Ha infatti voluto sempre tenersi lontana dal mondo dello spettacolo. Sappiamo però che si conoscono da quando erano adolescenti, come spiegato in un’intervista dallo stesso cantante: “Ha un anno in più e, dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande. Lei non mi filava, mi chiamò pure ‘criaturo’, ma io sono testardo. (…) Siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. Mi ha dato la forza per farcela“. Sui social è comunque presente con un account seguito da migliaia di persone.

Sai che…

– Dove abita Sal Da Vinci, si chiedono in molti. In una bella casa a Napoli.

– Salvatore ha un fratello cantante, Gino. Il padre è invece il celebre Mario Da Vinci, scomparso nel 2015.

– Cosa è successo al figlio di Sal Da Vinci, si domandano tanti utenti sul web. Qualche anno fa ha subito una rapina all’uscita da un ristorante di Napoli.

– Non conosciamo quale sia il patrimonio e i guadagni di Sal.

– Ha cantato nel 1995 davanti a papa Giovanni Paolo II a Loreto, cantando in latino Salve Regina davanti a oltre 450mila persone.

– Nel 2004 ha cantato con Lucio Dalla, Gigi D’Alessio e Gigi Finizio nel brano Napule, inserito nell’album Quanti amori dell’attuale coach di The Voice.

– Su Instagram Sal Da Vinci ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo utilizzato per promuovere i suoi spettacoli.

