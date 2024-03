Chi è Federico Zampaglione, il leader dei Tiromancino

Federico Zampaglione: la carriera, la vita privata e le curiosità sul leader dei Tiromancino, cantautore e regista di grandissimo talento.

Cantautore, chitarrista, regista. Di talenti Federico Zampaglione ne ha molteplici, e nel corso della sua carriera ha saputo farli fruttare tutti appieno. Con una passione per il blues e una grande capacità di descrivere i sentimenti, ha saputo conquistare una grande fetta di pubblico nella scena pop italiana. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Federico Zampaglione: biografia e carriera

Federico Zampaglione è nato a Roma il 29 giugno 1968 sotto il segno del Cancro. Da sempre appassionato di musica, nel 1989 inizia la propria carriera fondando i Tiromancino. Con la band pubblica quattro album durante gli anni Novanta, prima di cambiare etichetta discografica.

Federico Zampaglione dei Tiromancino

Il successo commerciale per il gruppo arriva con l’album La descrizione di un attimo, trascinato dal singolo Due destini, inserito nella colonna sonora del film Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek. Tra i brani presenti in questo disco ricordiamo anche Per me è importante e Amore impossibile, quest’ultimo in collaborazione con il padre di Federico, Domenico.

Appassionato anche di cinema oltre che di musica, Federico è un apprezzato regista. Il suo debutto, con un primo lungometraggio, è avvenuto nel 2006 con Nero bifamiliare. Un anno dopo ha fatto la sua prima apparizione sul palco di Sanremo, senza ottenere grande successo. Si dedica per alcuni anni alla sua carriera da regista, ma senza abbandonare del tutto il mondo della musica, frequentato con collaborazioni varie come quelle con Fabri Fibra e Noemi. Nel 2013 partecipa a Sanremo come autore con i brani L’esperienza dell’amore di Chiara e Onda che vai degli Almamegretta, ma entrambe fanno flop.

Dal 2010 torna a produrre musica con i Tiromancino ma i suoi nuovi album non ottengono il successo della doppietta La descrizione di un attimo e In continuo movimento. Finora la carriera di Zampaglione e compagni è ferma a Fino a qui del 2018, un album che celebra il trentennale di carriera riproponendo i loro più grandi successi insieme a ospiti e amici.

De seguito il video di Per me è importante cantanta insieme a Tiziano Ferro:

Cosa fa oggi Federico Zampaglione?

Continua a essere uno dei grandi protagonisti della musica italiana. Nel 2023 è tornato a pubblicare musica con i Tiromancino, in particolare Due rose con Enula. Nel 2024 è ripartito invece con Puntofermo. Non sappiamo se i due singoli saranno raccolti in un nuovo album. Per il momento Zampaglione lascia aperta ogni strada, ma nel frattempo ha continuato anche la sua carriera da regista, presentando anche il film horror The Well.

La vita privata di Federico Zampaglione: moglie, fidanzata, figli

Federico Zampaglione e Claudia Gerini, nota attrice romana, sono stati legati da una relazione amorosa dal 2005 al 2016. In undici anni di passione hanno avuto una bambina, Linda, nata il 28 settembre 2009. Dopo la fine del loro rapporto, che non è mai confluito in un matrimonio, Federico ha iniziato una nuova storia con un’altra attrice, la tarantina Giglia Marra, conosciuta in un locale romano. I due si sono sposati a Mottola, vicino Taranto, il 12 agosto 2021.

Sai che…

– Federico Zampaglione è alto 1 metro e 75.

– La musica è un affare di famiglia. Anche il fratello Francesco è un cantautore e ha fatto parte per un po’ di tempo dei Tiromancino.

– La famiglia di Federico è originaria di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria.

– Tra i tanti video girati c’è anche quello de I nani del chitarrista romano Richard Benson.

– Dove abita Federico Zampaglione? L’artista ha una casa alle porte di Roma, sulla Cassia.

– Non sappiamo a quanto ammontino i suoi guadagni né il suo patrimonio.

– Zampaglione è stato ed è anche un apprezzato speaker radiofonico.

– Su Instagram Federico Zampaglione non ha alcun account ufficiale, ma è possibile seguirlo attraverso quello dei Tiromancino o attraverso un profilo personale aperto da poco.

