Ditonellapiaga: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla giovane cantautrice protagonista a Sanremo con Donatella Rettore.

Rivelazione di un Festival di Sanremo di qualche anno fa, quello del 2022, in cui si è fatta accompagnare da un mito della musica come Donatella Rettore, Ditonellapiaga è da quel momento uno dei personaggi più amati, soprattutto tra il pubblico giovane. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata prima della partecipazione alla kermesse sanremese e dopo il grande successo ottenuto con il brano Chimica.

Chi è Ditonellapiaga: biografia e carriera

Margherita Carducci, questo il vero nome di Ditonellapiaga, è nata il 5 febbraio 1997 sotto il segno dell’Aquario a Roma. Appassionata di musica fin da bambina, è cresciuta ascoltando le grandi popstar americane, per poi virare verso il soul e il jazz durante l’adolescenza. La svolta della sua vita artistica è l’incontro con i due producer romani Bbrod.

Ditonellapiaga

Grazie a questa unione si mette alla prova come cantautrice, abbracciando sonorità elettroniche vestendo i panni di una giovane star dell’urban. Pubblica il suo primo singolo, Parli, nel settembre 2019, e l’anno dopo inizia una collaborazione con Dischi belli/BMG Italy.

Tra 2020 e 2021 aumenta la produzione e arriva a farsi conoscere anche da una big della nostra musica, Donatella Rettore, che decide di tuffarsi in una nuova avventura con le. Le due sono infatti tra i 24 artisti che si sono contesi la vittoria al Festival di Sanremo 2022.

Cosa fa oggi Ditonellapiaga?

La sua carriera è ovviamente esplosa definitivamente dopo essersi esibita sul palco dell’Ariston con il pezzo Chimica, uno dei tormentoni di quell’edizione. Dopo la partecipazione a Sanremo ha pubblicato l’album Camouflage, con cui ha vinto una Targa Tenco per la miglior opera prima.

Ma che fine ha fatto Ditonellapiaga? Nel 2023 è tornata nuovamente a Sanremo come ospite dei Colla Zio nella serata delle cover, mentre nel 2024 è stata annunciata tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio.

Ditonellapiaga: la discografia in studio

2022 – Camouflage

2024 – Flash

La vita privata di Ditonellapiaga: chi è il fidanzato?

In un’intervista a Verissimo nel 2023 ha confermato di essere fidanzata, ma non si conosce l’identità del suo compagno, per cui la cantante ha speso nell’occasione parole splendide. Non sappiamo nemmeno se siano ancora fidanzati o meno.

Sai che…

– Ha scritto un singolo con Fulminacci.

– Dove vive Ditonellapiaga? Non ne abbiamo la certezza, ma dovrebbe essere rimasta a vivere nella sua città, Roma.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Ditonellapiaga ha un account ufficiale da migliaia di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

