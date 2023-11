Chi è Donatella Rettore, la rocker italiana ‘nata’ cantando le canzoni di Caterina Caselli nelle parrocchie. Alla scoperta della carriera e della vita privata della cantante.

Figlia di un’attrice e di un commerciante, Donatella Rettore (8 luglio 1955) è una delle cantanti che più hanno innovato la storia recente della musica italiana. Dopo un inizio all’insegna del pop leggero, l’artista ha fatto rotta verso un rock più aggressivo in stile americano.

Mentre le sue colleghe calcavano i palchi con graziosi vestitini, lei lanciava in Italia la moda della donna con gli anfibi, il cappotto di pelle e i capelli cotonati. Le canzoni di Donatella Rettore hanno diviso l’opinione pubblica tra chi l’ha amata per la sua irriverenza e chi invece ha sempre fermamente condannato la sua sfacciataggine. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sulla carriera e sulla vita privata della cantante!

Chi è Donatella Rettore: biografia e carriera

Il primo giallo su Donatella Rettore riguarda l’anno di nascita: c’è chi dice 1953, altri giurano invece che si tratti del 1955. La data ufficiale, comunque dovrebbe essere l’8 luglio 1955 a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, sotto il segno del Cancro.

L’unica cosa certa è che si appassiona presto alla musica. Inizia a cantare a dieci anni girando le parrocchie del suo paese interpretando le canzoni di Caterina Caselli. Conseguita la maturità, lascia la casa dei propri genitori per trasferirsi a Roma e provare a coronare il suo grande sogno: diventare una cantante.

Donatella Rettore

Rettore muove i primi passi nel mondo dello spettacolo facendo da spalla a un certo Lucio Dalla, una strana coppia che però piace e non poco al pubblico. Cavalca quindi l’onda della notorietà, fa tesoro dei consigli di Dalla e inizia la sua carriera da solista.

Gli inizi però deludono le aspettative di Donatella. Senza mollare, appende al chiodo la maschera della brava ragazza conforme alle regole del tempo e si dedica al rock. Cambia look e genere musicale diventando così un fenomeno culturale oltre che artistico.

Con Splendido Splendente e Kobra Donatella Rettore si spalanca le porte del successo e scopre di essere più adatta al Festivalbar piuttosto che a Sanremo, dove i retaggi culturali sembrano penalizzarla. Basti pensare che al Festival della canzone italiana non arriverà mai oltre il decimo posto, raggiunto nel ’94 con Di notte specialmente.

Se in Italia Donatella Rettore divide la critica, all’estero è osannata come un nuovo talento musicale, una sorta di Tina Turner all’italiana. Collaborerà con lei addirittura Elton John, che scrisse alcune canzoni apposta per la cantante.

Musica ma non solo. Donatella Rettore diventa in pochi anni un personaggio di punta dello spettacolo italiano e il passo che la porta al grande schermo è davvero breve. Esordisce al cinema nel 1982 dove interpreta il ruolo di protagonista della commedia Cicciabomba. L’esperienza sarà divertente e in qualche modo gratificante, ma farà capire alla Rettore che il suo habitat naturale è il palcoscenico.

Cosa fa Donatella Rettore oggi?

Tornata in auge negli anni Duemila, nel 2021 torna sul palco dell’Ariston come ospite de La Rappresentante di Lista nella serata delle cover. Insieme il gruppo siculo e l’artista veneta regalano un’energica esibizione di Splendido splendente.

Dopo aver fatto le prove generali, torna quindi nel 2022 in gara come concorrente a Sanremo a ventotto anni di distanza dall’ultima volta. In coppia con la più giovane Ditonellapiaga, canta il brano Chimica, che le permette di raggiungere il sedicesimo posto ma di conquistare in poche settimane un disco di platino, a conferma del successo straordinario.

Successivamente collabora con Tancredi, ex cantante di Amici 20, e dà alle stampe la sua prima autobiografia, Dadauffa Memorie agitate.

Donatella Rettore: la discografia in studio

1975 – Ogni giorno si cantano canzoni d’amore

1977 – Donatella Rettore

1979 – Brivido divino

1980 – Magnifico delirio

1981 – Estasi clamorosa

1982 – Kamikaze Rock ‘n’ Roll Suicide

1983 – Far West

1985 – Danceteria

1988 – Rettoressa

1992 – San Rettore e canto

1994 – Incantesimi notturni

2005 – Figurine

2011 – Caduta massi

La vita privata di Donatella Rettore: marito e figlio

Il marito di Donatella rettore è Claudio Rego, sposato nel 2015 dopo una relazione di ben oltre quarant’anni. I due infatti si conoscono e iniziano a frequentarsi nel 1974! Va detto che sia Rettore che il compagno sono sempre stati contrari al matrimonio, o meglio non gli hanno mai dato grande valore.

La scelta di convolare a nozze è stata presa per un motivo… pratico: “Per disperazione – ha rivelato Donatella Rettore ai microfoni di Vanity Fair, “Sono figlia unica, ho perso presto i genitori e ho pensato: se mi ammalo voglio vada tutto a lui, che è la persona che più amo. Così, siamo andati in un convento di Como, dai frati francescani perché il nostro santo è Francesco, un animalista, e abbiamo regolarizzato“.

I due avrebbero inoltre deciso di sposarsi per provare ad adottare un bambino, cosa che non riusciranno mai a fare. Arrivati in età avanzata senza figli, Donatella Rettore e il marito hanno tentato la via dell’adozione senza però riuscire a superare tutti gli ostacoli della burocrazia.

Per quanto riguarda la maternità, la cantante porta con sé un vero e proprio dramma. Donatella aspettava il suo primo figlio quando aveva vent’anni ma la gravidanza non è andata a termine. Da quel momento si sono rivelati vani ulteriori tentativi di concepimento e la donna ha avuto un duro contraccolpo psicologico che ha superato solo grazie ad anni di terapie.

Di seguito il video di Splendido Splendente di Donatella Rettore:

Sai che…

– Cosa c’entra Donatella Rettore con la politica? La cantautrice è sempre stata interessata a temi legati alla società, fin da giovanissima. Si è sempre ritenuta di estrema sinistra, poco vicina per idee politiche a ciò che negli anni è diventato il Partito democratico.

– Si è sempre considerata femminista, e dalla parte delle categorie considerate deboli.

– Ha partecipato a programmi televisivi come Tale e quale show.

– Donatella è alta 1 metro e 75.

– Quanti anni ha il marito della Rettore? Non conosciamo la data di nascita del musicista di origine romana.

– Ha conseguito nell’aprile 2023 il Master universitario ad honorem in Management delle Risorse Artistiche e Culturali dell’Università IULM. Un vero record: è stata la prima e finora unica cantautrice italiana a ottenere questo riconoscimento.

– La madre era un’attrice goldoniana, Teresita Pisani, artista che ha lavorato anche nella compagnia di Cesco Baseggio.

– Qual è la malattia di Donatella Rettore? Negli ultimi anni la cantante ha dovuto affrontare una battaglia contro un male molto pericoloso, un tumore, riuscendo fortunatamente a uscirne vincitrice.

– Nel novembre 2023 Rettore ha preoccupato, e non poco, i suoi fan, pubblicando sui social una foto con in ospedale dopo un intervento. La cantante è stata operata per un intervento di routine legata a un problema con cui convive da anni, la talassemia, malattia rara del sangue che provoca una sorta di anemia cronica.

– Ama gli animali e ha uno splendido cane.

– Dove abita Donatella Rettore? La sua casa è a Castelfranco Veneto. Non sappiamo quali siano i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Donatella Rettore ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

