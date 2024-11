Chi è Rea, ex cantante di Amici protagonista a Sanremo Giovani

Maria Mircea: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante Rea di Sanremo Giovani 2024.

Negli ultimi anni sono stati sempre più i concorrenti ex Amici che hanno provato a emergere attraverso la vetrina, prestigiosa, di Sanremo Giovani. Un percorso scelto con grande coraggio anche da Rea, artista talentuosa che è riuscita a conquistare il pubblico già durante la sua avventura all’interno del programma di Canale 5. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Rea: biografia e carriera

Maria Mircea, questo il vero nome di Rea, è nata a Bologna nel 2003. Appassionata di musica fin da bambina, a soli 7 anni comincia a cantare, affiancando il perfezionamento delle proprie doti vocali con lo studio del pianoforte.

Durante l’adolescenza dà vita al progetto Illumo insieme a Michael Caldi, alias Marka, successivamente suo produttore di fiducia. Nonostante il successo tardi ad arrivare, questa tappa all’interno della sua carriera le permette di sperimentare la propria libertà espressiva, dandole l’opportunità di raggiungere una credibile maturità artistica.

A 18 anni decide quindi di fare un grande passo in avanti nella sua carriera e tenta la strada di Amici, arrivando a conquistare un banco all’interno della scuola. Riesce a rimanere dentro il programma per circa cinque mesi. Uscita dal talent, pubblica il suo primo EP, Respiro, in collaborazione con Marka.

Sempre nel 2022 si esibisce per la prima volta nel concerto del Primo Maggio di Piazza Maggiore a Bologna, per poi cominciare la sua vera attività dal vivo con una serie di concerti in piccoli locali. La seconda vera svolta della sua carriera arriva però nel 2024, quando viene selezionata tra i semifinalisti di Sanremo Giovani con il brano Cielo aperto.

La vita privata di Rea: fidanzato e figli

Non conosciamo dettagli sulla sua vita sentimentale a non sappiamo se sia fidanzata o sia single. Non dovrebbe comunque avere figli.

Sai che…

– Ha aperto alcuni live molto importanti. Nell’estate 2023 ad esempio ha aperto un live di Dean Lewis, e poco dopo ha fatto da opening act per la band di Russell Crowe.

– Su Instagram ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account seguito da migliaia e migliaia di fan.

– Dovrebbe essere rimasta a vivere a Bologna.

