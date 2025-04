Chi è Claude, il cantante olandese all’Eurovision 2025

Claude Kiambe: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante di C’est la vie all’Eurovision.

Per l’Eurovision Song Contest 2025 i Paesi Bassi hanno scelto di farsi rappresentare da un cantautore di origine congolese che canta in francese e in inglese. Un’ennesima dimostrazione di quella multiculturalità e quell’apertura mentale che ha fatto diventare l’Olanda una potenza mondiale, nonostante le piccole dimensioni. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di Claude Kiambe.

Chi è Claude: la biografia e la carriera

Claude Kiambe è nato a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, il 16 settembre 2003 sotto il segno della Vergine. Nato nella capitale dello stato centrafricano, Claude emigra con la famiglia nei Paesi Bassi all’età di 9 anni, acquisendo in non molto tempo la cittadinanza olandese.

Amsterdam, Paesi Bassi – notiziemusica.it

Appassionato di musica da sempre e dotato di un talento straordinario, Claude diventa famoso in tutta l’Olanda nel 2019, quando prende parte all’ottava edizione di The Voice Kids, lasciando senza parole i giudici grazie alla sua esibizione durante le audizioni sulle note di Papaoutai di Stromae.

Nonostante non riesca ad arrivare alla vittoria finale, conquista comunque un contratto discografico grazie alla vittoria del talent Are You Next?, e nel 2022 ottiene il successo a livello discografico con il brano Ladada (Mon dernier mot), complice la produzione di Arno Krabman.

Forte di questo primo grande successo, nel 2024 debutta discograficamente con il suo primo vero album, Parler français, scritto in francese e olandese. Grazie anche a questo traguardo, nel dicembre 2024 viene scelto dall’emittente Avrotros come rappresentante dei Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea con il brano C’est la vie.

La vita privata di Claude: fidanzata e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo alcun tipo di dettaglio. Non sappiamo quindi se sia fidanzato o abbia dei figli.

Sai che…

– Claude ha vissuto per un anno e mezzo in un centro per richiedenti asilo ad Alkmaar, prima di stabilirsi con la sua famiglia a Enkhuizen. Qui ha coseguito il diploma.

– Ha studiato gestione alberghiera all’università, ma ha abbandonato gli studi per dedicarsi alla sua carriera.

– Nel 2023 era stato scelto per aprire diversi concerti di Stromae, ma non ha potuto realizzare il suo sogno a causa della cancellazione degli stessi per i problemi di salute del cantautore belga.

– Non sappiamo se abiti ancora a Enkhuizen o si sia trasferito in un’altra città olandese.

– La canzone con cui gareggia all’Eurovision 2025 non è in olandese, ma totalmente in francese e in inglese. Non è la prima volta che i Paesi Bassi scelgono di farsi rappresentare da un brano non in olandese (anzi, è quasi una consuetudine).

– Non abbiamo alcuna informazione sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Claude ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Claude, ecco una playlist presente su Spotify: