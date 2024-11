Chi è Moska Drunkard, la rapper siciliana di Sanremo Giovani

Moska Drunkard: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla rapper di Trinacria a Sanremo Giovani.

Dalla Sicilia con furore. Tra gli emergenti che si sono resi protagonisti nel contest Sanremo Giovani nell’edizione 2024 per contendersi un posto tra le Nuove Proposte del primo Festival di Sanremo post Amadeus, c’è stato spazio anche per una rapper siciliana di grandissima personalità e con un futuro luminoso davanti a sé: Moska Drunkard. Scopriamo insieme le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Moska Drunkard: biografia e carriera

Cristina Rizzo, questo il vero nome di Moska Drunkard, è nata a Erice, in provincia di Trapani, nel 1999. Appassionata di musica fin da giovanissima, ha cominciato a muovere i primi passi all’interno di un collettivo, Lighthouse Music, per poi fare il proprio debutto da solista per la Oltresound Label.

Microfono cantante

Grazie alla sua caparbietà e al suo talento è riuscita già a pubblicare un album, Vulnerabile, 2020, portando sul palco il proprio rap e avvicinandosi, anno dopo anno, all’urban pop. La prima grande occasione della sua vita è arrivata, però, solo nel 2024, quando ha scelto di presentarsi alle audizioni per Sanremo Giovani.

In particolare lo ha fatto con il brano Trinacria, dedicato alla sua terra e alle sue origini. Una canzone cui tiene in maniera particolare, dal momento che racconta il suo legame con una terra che non potrà mai dimenticare, una regione segnata da contraddizioni e difficoltà ma che rimane bellissima e di cui non può non essere innamorata.

La vita privata di Moska Drunkard: fidanzato e figli

Sulla vita sentimentale della rapper sicula non abbiamo alcuna informazione. Non sappiamo se sia single o sia fidanzata. Quel che è certo è che anche sui social preferisce mettere in risalto la sua vita professionale.

Sai che…

– Da alcuni anni vive e lavora lontano dalla sua terra, a Siena. In particolare, ha trovato lavoro come receptionist in un albergo.

– In molti si chiedono quale sia il significato del suo nome. Il termine “moska” ricorda l’insetto, con l’aggiunta di una ‘k’ per dare un tocco estetico. Drunkard è invece un riferimento alla sua adolescenza, visto che a tredici anni veniva chiamata ‘ubriacona’.

– Su Instagram Moska Drunkard ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Moska Drunkard, ecco una playlist presente su Spotify:ù