Chi è Chad Kroeger, leader dei Nickelback

Chad Kroeger: la carriera, la vita privata e le curiosità sul frontman e leader dei Nickelback, celebre band post grunge canadese.

Chad Kroeger è il leader di una delle band più controverse della storia del rock moderno e contemporaneo. Amati da moltissimi, odiati da tanti, i canadesi Nickelback sono riusciti a raggiungere la vetta delle classifiche con brani d’impianto rock ma melodie e arrangiamenti che strizzano spesso e volentieri l’occhio anche al pop, anche a quello più mellifluo.

Una scelta stilistica mai accettata dai fan più puristi, che avrebbero voluto vederli proseguire con il post grunge delle origini. Andiamo alla scoperta delle curiosità sulla carriera e la vita privata del biondo artista canadese dalla voce inconfondibile.

Chi è Chad Kroeger: biografia e carriera

Chad Robert Turton è nato a Hanna, in Alberta (Canada), il 15 novembre 1974 sotto il segno dello Scorpione. Cresciuto in una piccola comunità agricola con la famiglia della madre (il padre lo ha abbandonato a tre anni), impara a suonare la chitarra a tredici anni, facendosi fin da subito apprezzare per la sua voce roca e potente.

Nickelback

Dopo una breve parentesi nei Village Idiot, fonda nel 1995 i Nickelback, band post grunge che riesce fin da subito a inserirsi nel panorama musicale nato sulle ceneri di quello che era stato il grunge fino al 1994. Dopo gli anonimi Curb e The State, la band raggiunge un grande successo nel 2001 con l’album Silver Side Up, trascinato dal singolo How You Remind Me.

Negli anni Duemila i Nickelback confermano il loro successo con canzoni come Someday e Photograph. Nel frattempo, Chad collabora da solista con Santana nel brano Into the Night, incluso nell’album Ultimate Santana. Si tratta della seconda collaborazione tra i due, che avevano già duettato in Why Don’t You and I, presente nel disco Shaman.

Nonostante in molti si chiedano che fine abbiano fatto i Nickelback, la band è più attiva che mai, come dimostrato dalla pubblicazione di un nuovo album nel 2022 e dal successivo tour mondiale che li ha portati anche in Italia.

Cosa fa oggi Chad Kroeger

Continua a essere il leader incontrastato della band canadese, nonché uno dei personaggi più controversi della storia del rock degli ultimi trent’anni. Di tanto in tanto si dedica anche ad altri progetti come solista, non solo nel mondo della musica. Resta però soprattutto una delle rockstar canadesi di maggior successo degli ultimi trent’anni.

La vita privata di Chad Kroeger: moglie e figli

Sulla vita privata di Chad non conosciamo moltissimi dettagli. La sua storia d’amore più importante è stata quella con un’altra rockstar canadese famosa in tutto il mondo, Avril Lavigne. I due si sono fidanzati ufficialmente nel febbraio 2012, si sono sposati nel sud della Francia il 1° luglio 2013 ma hanno divorziato il 2 settembre 2015.

Dopo la fine della relazione con la popstar canadese, Chad ha preferito mantenere un basso profilo per quanto riguarda la sua vita sentimentale, e non sappiamo se si sia fidanzato nuovamente o meno.

Sai che…

– Chad Kroeger è alto 1 metro e 85.

– Il suo cognome deriva da quello del nonno materno, politico provinciale dell’Alberta nato in Russia da genitori di origine tedesca.

– Cosa c’entra Chad Kroeger con Spider Man, si chiedono in molti. Semplicemente l’artista canadese ha scritto, insieme a Josey Scott, il brano Hero per la colonna sonora del primo film di Sam Raimi dedicato all’Uomo Ragno.

– Non sappiamo dove abiti adesso il cantante dei Nickelback.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Chad Kroeger non ha un account ufficiale, ma comunica con i fan tramite quello della sua band. Da qualche tempo sembra invece sbarcato con un account personale su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Chad Kroeger, ecco una playlist presente su Spotify: