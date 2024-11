Chi è Mazzariello, il cantautore indie di Sanremo Giovani

Mazzariello: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore campano protagonista a Sanremo Giovani con Amarsi per lavoro.

Fino a qualche anno fa sarebbe stato etichettato come un cantautore indie, o forse Itpop, etichette che oggi sembrano passate di moda. Di certo Mazzariello può considerarsi un degno erede di quella scuola che, rifacendosi al grande cantautorato del passato, ha provato a renderlo contemporaneo negli anni Duemiladieci, conquistando le classifiche. Basta questo per trasformare l’artista campano in uno dei più interessanti della sua generazione. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mazzariello: biografia e carriera

Non abbiamo molte informazioni su Antonio Mazzariello. Sappiamo che è un classe 2001 e che proviene dalla Campania, ma non conosciamo dettagli sulla sua infanzia e sulla sua adolescenza. Appassionato di musica fin da bambino, è cresciuto ascoltando di tutto e molto presto si è messo in gioco scrivendo le sue prime canzoni, fino sviluppare uno stile di scrittura piuttosto originale.

Chitarra e microfono

Chitarrista e pianista con una grande passione per le parole, ha cominciato la sua carriera nel 2021, pubblicando i primi brani, tra cui Pubblicità progresso, pezzo che gli permette di affermarsi come uno dei più promettenti cantautori della sua generazione.

Entrato nel roster di Futura Dischi l’anno dopo, pubblica nel gennaio 2023 il suo primo EP, Ufficio oggetti smarriti, riscontrando ancora un grande successo, soprattutto tra la critica. Quindi all’inizio del 2024 ha dato seguito alla sua carriera con Blindati e Finestre verdi, brani tratti dal suo secondo EP, Antisommossa.

Forte di una carriera ancora alle prime battute, ma già piuttosto strutturata, si è quindi presentato in gara a Sanremo Giovani 2024, arrivando tra i ventiquattro semifinalisti grazie al brano Amarsi per lavoro, una canzone sull’amore che si trasforma in routine.

La vita privata di Mazzariello: fidanzata e figli

Non abbiamo molte informazioni sulla vita sentimentale di Mazzariello. Non sappiamo se sia fidanzato o sia single, anche perché sui social preferisce dedicarsi esclusivamente alla sua carriera.

Sai che…

– Ha avuto un rapporto altalenante con Sanremo. Da bambino lo seguiva con i suoi genitori, poi per un periodo lo ha abbandonato. Negli ultimi anni si è nuovamente interessato, affascinato dall’atmosfera sacrale del Festival.

– Non solo cantautorato italiano. Tra le sue grandi fonti d’ispirazione ci sono anche gli Oasis, la band dei fratelli Gallagher, Liam e Noel.

– Non sappiamo dove abiti e a quanto ammontino i suoi guadagni.

– Su Instagram ha un account da migliaia di follower. Anche su TikTok è piuttosto attivo con il suo account.

