Chi sono i Cosmonauti Borghesi, il gruppo di Aurora tropicale a Sanremo Giovani

Cosmonauti Borghesi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo di Aurora tropicale a Sanremo Giovani 2024.

Sanremo Giovani è una grande occasione per molti artisti emergenti, soprattutto per quelli che hanno talento, idee chiare e voglia di raccontare la propria storia. Artisti come i Cosmonauti Borghesi, un trio sorprendente fin dal nome scelto. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Cosmonauti Borghesi: membri e carriera

Partiamo dalle basi. Chi sono i membri che compongono i Cosmonauti Borghesi? La risposta è semplice: si tratta di Leonardo Rese (voce e tastiere), Alessandro Mastropietro (chitarra) e Marco Cestrone (batteria). Un gruppo pop romano con chiare influenze funk, rock e disco pronto a far conquistare un posto all’interno dell’attuale mainstream musicale italiano.

Cosmonauti Borghesi

Formati in anni recenti, dopo la pandemia, fanno il loro esordio sulla scena con il brano Tutto inutile, il loro primo singolo. Forti di un primo successo, nel maggio del 2023 danno alle stampe un brano estivo, Lemon Gin, con cui riescono ad arrivare a esibirsi anche all’RDS Summer Festival, nella quarta tappa del tour, a Barletta.

Collaborano quindi con il producer Spanishhh e nel novembre del 2023 pubblicano un terzo singolo, Quel che sarà, con cui dimostrano una grande voglia di crescere e sperimentare. Con un percorso di continua crescita, arrivano il 19 aprile 2024 a pubblicare il loro primo album, Felicità di sale, contenente non solo i loro primi singoli, ma anche brani come Stupido difetto, Pechino e 30 e lode.

Grazie al loro sound fresco e coinvolgente, i Cosmonauti sono riusciti a costruirsi un’importante fanbase, e si sono quindi convinti a tentare il grande salto, scegliendo una vetrina in cui mettersi in mostra. La scelta è ricaduta su Sanremo Giovani 2024, kermesse in cui sono riusciti ad arrivare tra i ventiquattro finalisti grazie al brano Aurora tropicale.

Sai che…

– Durante l’RDS Summer Festival hanno aperto i concerti di Alex Britti e dei The Kolors.

– Non abbiamo informazioni sulla loro vita sentimentale.

– Leonardo ha una grande ammirazione per alcuni gruppi del passato, tra cui i Beatles.

– Su Instagram i Cosmonauti Borghese hanno un account da migliaia di follower. Sono molto presenti anche su TikTok con il loro account.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Cosmonauti Borghesi, ecco una playlist presente su Spotify: