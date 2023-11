Paolo Belli: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante più famoso della tv italiana.

Paolo Belli è uno dei volti noti della musica italiana. Protagonista con il suo swing in diversi programmi televisivi, vanta una carriera ricca di successi, anche a Sanremo e al Festivalbar. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua vita privata e non solo.

Chi è Paolo Belli: biografia e carriera

Nato a Formigine, in provincia di Modena, il 21 marzo 1962, è di segno zodiacale dell’Ariete. Da sempre appassionato di musica, ha fondato nel 1984 il gruppo Ladri di Biciclette, di cui è rimasto il leader fino al 1991.

Paolo Belli

Come membro della band ha partecipato nel 1989 al Festival di Sanremo, e soprattutto ha vinto il Festivalbar 1989 con il brano Dr. Jazz e Mr. Funk. L’anno dopo si è ripetuto con la canzone Sotto questo sole, interpretata insieme all’amico Francesco Baccini.

Come solista ha invece partecipato al Festival di Sanremo nel 2009 insieme a Pupo e Youssou N’Dour con il brano L’opportunità:

Cosa fa oggi Paolo Belli? Continua a essere uno dei cantautori italiani più conosciuti grazie alla sua carriera televisiva. Nel 2020 ha duettato con Franco Simone nel brano Come gira il mondo, e nel corso di questi anni ha continuato a essere attivo anche nel mondo della musica italiana.

Paolo Belli in televisione

Oltre che cantautore, Paolo è da anni anche uno dei co-conduttori di punta dei programmi di Rai 1. Ha lavorato con Giorgio Panariello in Torno sabato e dal 2005 è la spalla di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, programma di cui cura anche le sigle.

La vita privata di Paolo Belli: moglie e figli

La compagna di vita di Paolo è Deanna, la sua ‘roccia’. I due sono una coppia affiatata dagli anni Ottanta. Insieme alla moglie, il cantante ha adottato un ragazzo di origini bielorusse, Vladik, arrivato in Italia quando aveva otto anni. Una volta cresciuto, il figlio adottivo di Belli ha però voluto far ritorno in patria perché si è innamorato di una ragazza bielorussa.

Sai che…

– Come si chiama la band di Paolo Belli? Semplicemente Big Band. I componenti di questo gruppo sono Mauro Parma (batteria), Enzo Proietti (pianoforte e tastiere), Gaetano Puzzutiello (contrabbasso e basso), Peppe Stefanelli (percussioni), Paolo Varoli (chitarra), Pierluigi Bastioli (trombone), Daniele Bocchini (trombone), Davide Ghidoni (tromba), Nicola Bertoncin (tromba), Marco Postacchini (sax), Gabriele Costantini (sax), Juan Carlos Zamora (violino e armonica).

– Qual è la malattia di Paolo Belli? Al momento il cantautore fortunatamente gode di buona salute.

– Non conosciamo il patrimonio di Belli e non sappiamo quali siano i suoi guadagni, ma per la partecipazione a Ballando i suoi emolumenti dovrebbero aggirarsi sui 30mila euro.

– Dal 2016 ha condotto alcune puntate speciali dello Zecchino d’Oro in occasione del periodo natalizio.

– Il nome del gruppo Ladri di Biciclette era un omaggio all’omonimo film capolavoro di Vittorio De Sica.

– Paolo Belli e la Juve, la storia di un vero grande amore. Paolo è infatti uno juventino doc, e ha inciso nel 2007 l’inno ufficiale della squadra bianconera Juve (storia di un grande amore).

– Paolo è co-conduttore di alcuni programmi di Rai 1.

– Ha interpretato diverse canzoni per il Giro d’Italia.

– Nel 2016 ha preso parte all’Eurovision Song Contest come giurato italiano.

– Ha un ruolo importante nella Nazionale Italiana Cantanti. Dal 2017 è infatti diventato presidente della squadra, ruolo ricoperto fino al 2019.

– Su Instagram Paolo Belli ha un account ufficiale da oltre migliaia di follower.

Di seguito Hey signorina mambo del cantautore emiliano:

