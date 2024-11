Chi è Ciao sono Vale, la cantante di Una nuvola mi copre a Sanremo Giovani

Ciao sono Vale: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante tra i finalisti di Sanremo Giovani.

Dal contest di Radio Deejay alla chance di arrivare sul palco dell’Ariston, seppur ‘solo’ tra le Nuove Proposte, gli emergenti della musica italiana. Questo è stato, fin qui, il percorso di Ciao sono Vale, un’artista con una personalità forte e talento da vendere, pronta a dimostrare di essere in grado di diventare un grande personaggio della musica italiana. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ciao sono Vale: biografia e carriera

Valeria Fusarri, questo il vero nome di Ciao sono Vale, è nata nel 1998 a Lovere, in provincia di Bergamo. Non conosciamo la sua data di nascita precisa e quindi non sappiamo quale sia il segno zodiacale. Sappiamo però, che si è appassionata al mondo delle sette note da giovanissima, al punto da inseguire il sogno di diventare una cantante professionista.

Trasferitasi a Modena per cercare di realizzare questo profondo desiderio, nel 2018 ha preso parte al contest di Radio Deejay a Riccione, arrivando in finale grazie a un talento evidente. Sempre nello stesso anno partecipa alle audizioni per l’etichetta Honiro, con risultati più che soddisfacenti.

Ha quindi pubblicato diverse cover, singoli inediti e anche un album SOS, proprio per Honiro, dimostrando un solido equilibro tra un rap old school e ritornelli alternative pop in grado di conquistare anche gli ascoltatori più esigenti. Al primo album hanno fatto seguito Alt del 2021 e xxx del 2024.

Nello stesso anno ha quindi tentato di far fare un salto di qualità alla propria carriera, partecipando alle selezioni per Sanremo Giovani con il brano Una nuvola mi copre e arrivando tra i ventiquattro finalisti.

La vita privata di Ciao sono Vale: chi è il fidanzato

Non abbiamo alcuna informazione sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se sia fidanzata o sia single. Dovrebbe però vivere ancora a Modena, anche se non abbiamo certezze sulla sua residenza.

Sai che…

– Per quanto riguarda il suo nome d’arte, ha spiegato che si tratta di uno slogan per sottolineare la sua semplicità d’animo, anche perché sente di scrivere testi piuttosto difficili da comprendere, e quindi ha voluto scegliere un nome che rappresentasse la sua semplicità.

– Su Instagram Ciao sono Vale ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account, per il momento con meno seguito.

