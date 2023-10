Lil Jolie: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice protagonista ad Amici di Maria De Filippi.

Come in ogni edizione recente, anche nel 2023 Amici di Maria De Filippi ha proposto al proprio pubblico ragazzi di talento e in alcuni casi già piuttosto famosi. Ad esempio Lil Jolie, entrata nella scuola nel settembre 2023 per volere soprattutto di Rudy Zerbi. Un’artista già conosciuta dagli esperti del settore e che promette di diventare una delle più grandi protagoniste di questa edizione. Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Lil Jolie: biografia e carriera

Angela Ciancio, questo il vero nome di Lil Jolie, è nata a Calvi Risorta (Caserta), precisamente nella frazione di Petrullo, nel 2000. Oggi vive a Milano, città in cui si è trasferita per cercare di inseguire il suo sogno e diventare una musicista professionista.

La carriera di Lil Jolie inizia ben prima di arrivare ad Amici. Fin da ragazza Angela ha imparato a suonare la chitarra e ha composto le sue prime canzoni, pubblicate per la prima volta su Soundcloud nel 2018. La prima svolta della sua carriera arriva però quando unisce le forze con il producer romano Close Listen. Grazie anche a questa collaborazione arriva a pubblicare diversi singoli, tra cui Panico con Ketama126, brano che su Spotify ha raccolto oltre un milione di stream.

Il suo primo singolo ufficiale, Farsi male, esce però nel 2019, seguito da Diamanti, Omai, Empty e da altre canzoni di discreto successo. Tra queste anche Regole, che vanta la produzione di un big della musica italiana come Carl Brave.

Messasi alle spalle un certo bagaglio di esperienza, decide di esordire ufficialmente sul mercato discografico con l’album Bambina, pubblicato nel 2022. Non contenta ha però scelto di guadagnare visibilità grazie ad Amici e si è presentata ai casting per l’edizione 23. Nella prima puntata ha colpito i professori grazie alla sua versione di Per un’ora d’amore, ma è entrata totalmente nel cuore di Zerbi con il singolo inedito Follia, e si è guadagnata così un posto all’interno della scuola.

La vita privata di Lil Jolie: ha un fidanzato?

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Angela, non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se sia single o abbia un fidanzato.

Sai che…

– Ha dichiarato di essere molto competitiva e di avere la tendenza a sottovalutarsi.

– Il suo nome d’arte è legato all’attrice hollywoodiana Angelina Jolie, per Angela un vero e proprio idolo. Ha dichiarato di essersi innamorata di lei per il ruolo interpretato nel film Ragazze interrotte di James Mangold (1999), con protagoniste una giovane Jolie e Winona Ryder.

