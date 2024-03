Chi è Sandro Giacobbe, il cantante di Signora mia

Sandro Giacobbe: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante genovese di brani come Signora mia.

Grande voce del pop italiano tra Sanremo, Festivalbar e tantissime apparizioni televisive, Sandro Giacobbe è passato alla storia grazie al successo di brani come Signora mia. Nella sua carriera ha però vissuto periodi molto fortunati, conquistando traguardi che vale la pena di ricordare. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua vita artistica e privata.

Chi è Sandro Giacobbe: biografia e carriera

Sandro Giacobbe è nato a Genova il 14 dicembre 1949 sotto il segno del Sagittario. Venuto al mondo in una famiglia operaia, ha due fratelli. Si appassiona molto presto al mondo della musica e proprio per inseguire il suo sogno, a soli sedici anni, decide di trascurare ragioneria per formare con alcuni amici un gruppo musicale, i Giacobbe & le Allucinazioni, con cui si esibisce in diversi locali liguri.

Sandro Giacobbe

Grazie a una voce che impressiona facilmente, ottiene a inizio anni Settanta un contratto con la Dischi ricordi, e debutta nel 1971 con il brano Per tre minuti e poi…, ottenendo un successo molto relativo. Passato alla CBS, riesce per la prima volta a conquistare i primi consensi, soprattutto come autore, grazie al brano L’amore è una gran cosa, portato ai vertici delle classifiche da Johnny Dorelli.

Per poter raggiungere risultati importanti anche come interprete deve però attendere ancora qualche anno, e in particolare il 1974, quando dà alle stampe il brano Signora mia, con cui partecipa al Festivalbar. Scelto anche da Lina Wertmuller per la colonna sonora del suo film Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto, il brano diventa il suo primo vero successo e trascina anche il suo primo omonimo album.

Un exploit improvviso che gli prepara la strada per la grande consacrazione, arrivata nel 1976. In quell’anno riesce a conquistare un ottimo terzo posto al Festival di Sanremo con il brano Gli occhi di tua madre, e conquista anche l’estate con il tormentone Il mio cielo, la mia anima:

Comincia così per lui il periodo più florido in assoluto, in cui si alterna tra partecipazioni come autore allo Zecchino d’Oro e brani di grande successo, tra cui Mi va che ci sei, Notte senza di te e Sarà la nostalgia.

Torna sul palco dell’Ariston nel 1983, stavolta con il brano Primavera, mentre riconquista ancora una volta l’estate successivamente grazie al brano Portami a ballare. Da qui in avanti sceglie però di frenare parzialmente la sua carriera per dedicarsi a iniziative solidali legate anche allo sport e alla Nazionale cantanti, di cui diventa una vera e propria colonna.

Nel 1990 torna in gara a Sanremo con il brano Io vorrei, senza avere grande fortuna. Qualche anno dopo si presenta al prestigioso Festival di Viña del Mar con E passa il tempo, ottenendo un ottimo secondo posto nella categoria Big.

Cosa fa oggi Sandro Giacobbe?

Ancora autore di canzoni molto apprezzate dai suoi fan, ha pubblicato nel 2023 un nuovo singolo, Lettera al gigante, scritto dal figlio Andrea. L’anno dopo è invece tornato in televisione come ospite del programma Domenica In di Mara Venier.

Sandro Giacobbe: la discografia in studio

1974 – Signora mia

1975 – Il giardino proibito

1976 – Metto all’asta…

1977 – Bimba

1978 – Lenti a contatto

1979 – Mi va che ci sei

1980 – Notte senza di te

1983 – Sandro Giacobbe

1985 – Come va… ed altre storie

1987 – Nuove emozioni

1990 – Io vorrei

1991 – Sulla mia stessa strada

1992 – Le donne

1994 – E… venti

1998 – Il meglio

2007 – Vuoi ballare

2008 – Trentacinque

2011 – Sei musica

2013 – Insieme noi

2015 – Ali per volare

2019 – Solo un bacio

La vita privata di Sandro Giacobbe: moglie e figli

Sandro per tantissimi anni è stato fidanzato con Marina Peroni, a lungo sua corista. Sono convolati a nozze, con un matrimonio civile, solo l’8 ottobre 2022 a Cogorno, in provincia di Genova.

Precedentemente era già stato sposato e aveva avuto due figli, Andrea e Alessandro. A sua volta Marina ha avuto un figlio nato da una precedente relazione.

Sai che…

– Le origini di Sandro Giacobbe sono meridionali. Il padre era siciliano di Mascali, vicino Catania, mentre la madre era di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza.

– Nei primi anni Duemila ha collaborato anche con alcuni comici, tra cui Antonio Albanese.

– Oltre che un cantante amatissimo, è anche un pilastro della Nazionale cantanti, di cui è stato per oltre 370 partite difensore centrale e ha successivamente ricoperto anche il ruolo di allenatore.

– Dove vive Sandro Giacobbe? Ancora a Genova, la città del suo cuore.

– Non conosciamo il patrimonio di Giacobbe né i suoi guadagni.

– Ama gli animali, e in particolare i cani.

– Su Instagram Sandro Giacobbe ha un account da diverse migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Sandro Giacobbe, ecco una playlist presente su Spotify:

