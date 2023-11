Peggy Gou: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla dj sudcoreana del tormentone (It Goes Like) Nanana.

L’estate 2023 in Italia è stata vissuta sull’onda dei tipici tormentoni italiani, della rinascita di alcuni brani pubblicati qualche anno prima (come nel caso di Makeba di Jain), e dall’esplosione di artisti provenienti da molto lontano ma in grado di conquistare i social e le radio anche da noi. In quest’ultima categoria rientra senza ombra di dubbio Peggy Gou, autentica dominatrice della seconda parte dell’estate con (It Goes Like) Nanana.

Ma chi si nasconde dietro questo nome d’arte? Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata della dj e stilista sudcoreana più amata anche in Italia.

Chi è Peggy Gou: biografia e carriera

Kim Min-ji, questo il vero nome di Peggy Gou, è nata a Incheon, in Corea del Sud, il 3 luglio 1991 sotto il segno del Cancro. Figlia di una donna d’affari e di un professore e scrittore che lavora con l’Università Inje, oltre che membro dell’agenzia governativa Korea Communications Commission, si è avvicinata al mondo della musica molto presto.

A otto anni inizia a prendere lezioni di pianoforte. Talento naturale, all’età di 14 anni viene mandata dai suoi genitori a studiare a Londra per imparare l’inglese. Tornata in Corea momentaneamente a 18 anni, parte nuovamente per Londra, stavolta per studiare moda. Lavora quindi come editorialista per la versione sudcoreana di Harper’s Bazaar, e nel frattempo si trasferisce a Berlino per iniziare la sua carriera professionale nel mondo della musica.

concerto pubblico mani

Se ci si sta chiedendo com’è diventata famosa Peggy Gou, è proprio nella sua carriera musicale che si può trovare una risposta. Nel 2009, grazie al suo primo ragazzo, si avvicina al mondo del djing, una passione che porta con sé anche durante i suoi viaggi in Inghilterra. Proprio qui prende lezioni di produzione e dal 2014 decide di fare della passione per la musica un vero e proprio lavoro.

Trasferitasi in Germania, si avvicina alla locale scena house e techno, iniziando a frequentare vari club, alcuni molto famosi, tra cui il Berghain. Pubblica i primi quattro EP nel 2016 e diventa nello stesso anno la prima donna coreana a suonare all’interno del mitico club berlinese dall’ingresso decisamente esclusivo.

È l’inizio della sua ascesa. Da quel momento, Peggy non si ferma più e viene invitata alla maggior parte dei festival internazionali dedicati alla musica elettronica, come il Coachella, il Primavera Sound, il Tomorrowland, il Sonar e addirittura il Glastonbury.

Si arriva così al 2019. In questo anno lancia la sua etichetta discografica indipendente e pubblica il singolo Starry Nights, un successo di livello internazionale, accompagnato per la prima volta anche da un video realizzato in prima persona. La sua ascesa prosegue, anno dopo anno, fino all’exploit a livello mondiale arrivato con il singolo (It Goes Like) Nanana, pubblicato nel giugno 2023.

La vita privata di Peggy Gou: chi è il fidanzato?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Peggy Gou e non sappiamo chi sia oggi il suo fidanzato. In passato, però, è stata avvicinata al mondo della musica eletrronica proprio da un suo ex.

Sai che…

– In poco tempo, dopo il suo esordio, è riuscita a conquistare ampie schiere di fan, diventando un idolo in Corea. Addirittura ai suoi eventi moltissimi fan si presentano con pupazzi, rappresentazioni di giraffe, bandiere e molto altro.

– Dove vive Peggy Gou? Nonostante sia una star internazionale, attualmente vive ancora a Berlino. Nella capitale tedesca ha lavorato anche in alcuni negozi di dischi.

– Come si chiama il genere di Peggy Gou? La sua musica è house e techno, ma nel corso della sua carriera si è addentrata in vari sottogeneri.

– Nel 2019 è stata inserita da Forbes uno dei leader asiatici pionieri nella categoria under 30.

– Chi canta nelle canzoni di Peggy Gou? Domanda lecita, essendo soprattutto una dj e una producer. Nonostante questo, nella gran parte dei suoi brani Peggy preferisce metterci anche la voce in prima persona.

– Non conosciamo lo stipendio di Peggy Gou, ma sappiamo che il suo cachet negli ultimi anni è letteralmente esploso. Fino a qualche anno fa ‘bastavano’ 50mila euro per poterla avere nel proprio locale per una serata. Dal 2023 ne servono almeno tre volte tanti (fonte Repubblica).

– Peggy è anche una stilista. Nel campo della moda ha lanciato il marchio Kirin (“giraffa” in coreano), etichetta che fa parte della holding italiana New Guards Group e specializzata in abiti di stile streetwear.

– La dj sudcoreana è molto impegnata in campagne contro il sessismo e a favore dell’uguaglianza di genere. Non a caso, ha più volte devoluto i proventi dei suoi lavori ad associazioni che si occupano di questi temi.

– Su Instagram Peggy Gou ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

