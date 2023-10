Joseph Capriati: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul dj campano che nel 2021 venne accoltellato dal padre.

A Napoli e dintorni è una leggenda vivente, ma grazie al suo talento è riuscito anche a conquistare la platea nazionale e internazionale. Stiamo parlando di Joseph Capriati, produttore discografico e dj che ha avuto l’onore di suonare, nel 2022, anche all’interno di uno dei maggiori stadi italiani, il Diego Armando Maradona di Napoli. Scopriamo insieme le curiosità sulla sua carriera e sulla vita privata.

Chi è Jospeh Capriati: biografia e carriera

Giuseppe Capriati, questo il vero nome di Joseph, è nato a Caserta il 25 luglio 1987 sotto il segno del Leone. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato la sua carriera addirittura a 11 anni nella sua città natale, suonando nel club Disco Seven. Per poter raggiungere il vero successo però deve aspettare il 2007, anni in cui sforna brani del calibro di Microbiotik e C’est la vie.

Consolle per dj

L’anno dopo debutta per la prima volta al Capodanno di Rotterdam. Discograficamente la sua carriera si muove dal 2010, quando lancia ilo suo primo album, Save My Soul. Il successo continua tra numerosi eventi in Italia e all’estero, compresi dj set in alcuni dei più importanti club di Ibiza, ma anche nei festival di musica elettronica più famosi, come il Tomorrowland, l’Awakenings e il Time Warp.

Nel 2013 per la prima volta parte in tour negli Stati Uniti, suonando in eventi a New York, Los Angeles, Miami, San Francisco e altre importanti città. Sempre più apprezzato anche a livello internazionale, Capriati firma alcuni dei progetti più importanti a livello discografico nell’ambito della musica da club. Nel 2016 lancia la sua prima etichetta, Redimension, mentre nel 2018 vince il Techno Master. Cosa fa oggi Joseph Capriati? Nel 2022 è stato protagonista per la prima volta di un concerto nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Joseph Capriati: la discografia in studio

2010 – Save My Soul

2013 – Self Portrait

2015 – Fabric 80: Joseph Capriati

2020 – Metamorfosi

La vita privata di Joseph Capriati

Non abbiamo notizie sulla vita sentimentale di Joseph. Nel gennaio 2021, in seguito a una lite in casa, è stato accoltellato dal padre. Fortunatamente è riuscito a riprendersi e nel mese di febbraio è stato dimesso dall’ospedale.

Sai che…

– Il suo primo soprannome è stato Prince J.

– Grazie alla sua carriera ha potuto stringere amicizia con personaggi del calibro di Maradona, Valentino Rossi e tanti altri grandi personaggi, anche del mondo della musica, ovviamente.

– Su Instagram Joseph Capriati ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

