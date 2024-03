5miinust: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo hip hop estone in gara all’Eurovision con i Puuluup.

Ciò che rende l’Eurovision Song Contest uno degli spettacoli musicali più amati al mondo è il fatto che riesca a dare visibilità anche a quegli artisti provenienti da paesi solitamente ai margini dell’industria musicale internazionale. Ad esempio l’Estonia, che nel 2024 ha deciso di puntare su due formazioni tra loro diverse, ma in grado di costruire una sinergia straordinaria. Tra questi anche i 5miinust. Scopriamo insieme chi sono e alcune curiosità sulla loro carriera.

Chi è sono i 5miinust: membri e carriera

I 5miinust sono quattro rapper estoni: Põhja-Korea, Päevakoer, Lancelot ed Estoni Kohver. Formazione nata a Võsu, sale alla ribalta per la prima volta tra il 2016 e il 2018, anni in cui dà alle stampe i primi album in studio della propria carriera, raggiungendo i primi venti posti della classifica nazionale.

Eurovision Song Contest

Grazie a un inizio promettente, con tanto di singolo al primo posto della classifica estone per ben sei settimane consecutive, i 5miinust negli anni successivi ottengono un contratto con la Universal Music Group, diventando una delle formazioni di maggior successo dei paesi baltici.

Per due volte riescono a ottenere premi prestigiosi agli Eesti Muuskikaauhinnad, i principali premi dell’industria musicale estone. Nonostante questo, non riescono a raggiungere la fama internazionale, e anche per questo motivo nel 2023 scelgono di tentare una nuova strada: quella dell’Eurovision.

Cosa fanno oggi i 5miinust?

La band ha unito le forze con i Puuluup, altra originale formazione estone, e ha preso parte al programma Eesti Laul 2024, utilizzato da Tallinn per scegliere i propri rappresentanti all’Eurofestival. E a sorpresa questa curiosa superformazione è arrivata alla vittoria con il brano (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Hanno così conquistato un posto per l’edizione 2024 dell’Eurovision a Malmö, in Svezia. Di seguito il video del loro brano:

5miinust: la discografia in studio

2016 – Aasta plaat

2017 – Rämmar

Sai che…

– Non sappiamo dove abitino oggi i quattro componenti della band estone.

– Fino allo scorso anno ha fatto parte del gruppo anche il rapper Venelane.

– I due gruppi estoni protagonisti all’Eurovision 2024 hanno già segnato un piccolo record: hanno riportato l’estone sul palco del festival a distanza di undici anni dall’ultima volta (curiosamente fu sempre a Malmö, nell’edizione del 2013, con il brano Et uus saaks alguse di Birgit).

– Su Instagram i 5miinust hanno un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Sono presenti con un profilo non ancora ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei 5miinust, ecco una playlist presente su Spotify:

