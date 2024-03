Chi è Martina Giovannini, la cantante italo-brasiliana di Amici 23

Martina Giovannini: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante di origini brasiliane protagonista ad Amici.

Entrare in corsa in un programma come Amici può essere a volte una fortuna. Lo sa bene Martina Giovannini, cantante italo-brasiliana di grande talento che nell’edizione ventitré del talent è riuscita a sorprendere tutti gli appassionati e i telespettatori da casa. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Martina Giovannini: biografia e carriera

Classe 2000, non sappiamo quale sia la data di nascita precisa di Martina Giovannini. Quel che sappiamo è che ama la musica da quando è bambina. Non a caso, ha provato molto presto a fare carriera in questo mondo, inseguendo un sogno che oggi sembrerebbe diventata realtà.

Prima ancora di debuttare nel mondo delle sette note, nel 2021 ha partecipato e vinto al Tour Music Fast National Final, evento tenuto a Roma, la città in cui è cresciuta. Il primo grande successo in grado di farle capire che nella musica avrebbe potuto avere un futuro.

Dopo essersi fatta apprezzare da migliaia di follower su TikTok grazie a cover di brani come I Set Fire to the Rain di Adele, ha deciso quindi di mettersi alla prova in uno dei talent più seguito in Italia: Amici di Maria De Filippi.

Martina ad Amici

Martina è entrata ad Amici a un paio di mesi dall’inizio del programma, diventando nel mese di novembre un’allieva di Anna Pettinelli. In particolare è riuscita a conquistare un banco sfidando Stella Cardone, eliminata in un confronto diretto tra le due.

Una volta dentro, l’artista romana è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico, grazie soprattutto a cover di straordinario valore come quella di I Have Nothing di Whitney Houston. Tra una sfida e l’altra, è riuscita ad arrivare fino alle fasi conclusivi del talent, conquistando una maglia dorata per il Serale.

La vita privata di Martina Giovannini: chi è il fidanzato?

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non sappiamo se Martina sia fidanzata o sia single.

Sai che…

– Quali sono le origini di Martina Giovannini? Da parte di madre ha origini brasiliane, mentre è italianissima da parte di padre.

– Scrive canzoni principalmente in inglese, ma sa parlare fluentemente anche l’italiano e il portoghese.

– Dove vive Martina Giovannini? A Roma da tutta la vita.

– Sappiamo che si è laureata nel 2022.

– Su Instagram Martina Giovannini ha un account da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

