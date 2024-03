Chi è Marco Ferradini, padre del Teorema più famoso della storia (della musica)

Alla scoperta di Marco Ferradini, il cantante di Teorema, la canzone che ha commosso e ha diviso l’Italia.

Marco Ferradini (nato a Casasco d’Intelvi, in provincia di Como, il 28 luglio 1949 sotto il segno del Leone) è un cantante italiano. Il suo nome ai più giovani dirà poco o nulla probabilmente. Il suo maggior successo invece farà cantare tutti a squarciagola. “Prendi una donna, dille che l’ami, scrivile canzone d’amore…“. Sì, Marco Ferradini è l’autore di Teorema, una delle canzoni più famose, apprezzate e soprattutto cantate della storia italiana. Andiamo allora alla scoperta della vita privata del cantante e dei segreti del suo teorema d’amore.

Chi è Marco Ferradini: biografia e carriera

Appassionato di musica fin da ragazzo, durante gli anni scolastici Marco ha provato a mettere a fuoco il suo talento naturale esibendosi soprattutto in formazioni musicali come i Balordi e la Drogheria Solferino. Autore di diversi jingle pubblicitari, ha raggiunto i primi successi partecipando, da giovanissimo, alle sigle di cartoni animati come Ufo Robot e Capitan Harlock.

Marco Ferradini

La prima svolta della sua carriera arriva però quando esordisce da solista a Sanremo nel 1978 con il brano Quando Teresa verrà. Un buon debutto seguito dopo poco tempo da un primo album in cui Ferradini si fa apprezzare sia per la struttura melodica delle sue canzoni che per le tematiche trattate.

Diventato famoso grazie al brano Teorema, nel 1983, torna sul palco dell’Ariston con il brano Una catastrofe bionda, e prosegue tutti gli anni Ottanta pubblicando album e canzoni di discreto successo, pur non riuscendo più a bissare l’exploit del brano più famoso.

Cosa fa oggi Marco Ferradini?

Continua a fare musica, seppur con meno continuità rispetto al passato. Resta però un personaggio di culto della nostra canzone, grazie anche al ruolo cardine della sua Teorema in un film ancora amatissimo come Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni & Giacomo.

Marco Ferradini: la discografia in studio

1978 – Quando Teresa verrà

1983 – Una catastrofe bionda

1985 – Misteri della vita

1986 – Marco Ferradini

1991 – È bello avere un amico

1992 – Ricomincio da… Teorema

1995 – Dolce piccolo mio fiore

2001 – Geometrie del cuore

2005 – Filo rosso

2006 – Cerco qualcuno

2019 – L’uva e il vino

2020 – La mia generazione

Marco Ferradini: Teorema

Non c’è dubbio che la notorietà del cantante sia legata alla canzone Teorema, un brano che ha diviso e fatto discutere l’Italia, uno di quei testi che non riusciresti a scrivere senza un po’ di genio e un pizzico di lucida follia.

La canzone nasce in seguito a un lungo viaggio del cantante. Nel 1980 Marco divorzia da sua moglie e decide di partire per staccare la spina e ritrovare sé stesso. Il suo compagno di viaggio è Christopher Cross. Ferradini si trovava infatti in America e le radio passavano in continuazione Sailing. Tornato a Milano, Marco ha iniziato a collaborare con Herbert Pagani, personaggio fondamentale per la consacrazione di Ferradini.

Il testo di Teorema era già stato scritto, mentre per quanto riguarda l’arrangiamento musicale il cantante ha deciso di inserire un suo personalissimo tributo a Cross nell’introduzione di quella che sarebbe diventata la sua canzone più famosa. Più che di un omaggio a Cross, in realtà, si tratta di una riflessione sul suo lungo viaggio.

Teorema è diventata presto un inno per le persone ‘malate d’amore’, per tutti quelli che soffrono in seguito alla fine di una storia importante. Non è ben chiaro quale sia il pensiero di Ferradini, se sia un sostenitore del suo teorema o se sia tra i romantici, quelli che amano la seconda parte del testo, quella secondo cui l’amore vero non ha regole. Sicuramente nel corso degli anni ha detto e ribadito di essere un sentimentale. I sentimenti, si sa, sono burrascosi e ti portano da una parte all’altra della barricata (anzi, del ritornello) a seconda del momento.

La vita privata di Marco Ferradini: moglie e figli

Siamo sinceri, la vita privata di un uomo che ha fatto successo cantando “prendi una donna, trattala male…” (ma è solo un Teorema, sia chiaro) incuriosisce e non poco. In realtà siamo di fronte a una persona che custodisce gelosamente la sua privacy distinguendosi dalle star moderne. Sappiamo dell’esistenza della figlia di Marco Ferradini, Marta Charlotte, di fatto solo perché anche lei ha seguito le orme del padre e ha intrapreso la carriera musicale riscuotendo un discreto successo.

Inutile sottolineare come la passione per la musica le sia stata trasmessa proprio dal padre, anche se Marta ha sempre voluto evidenziare le differenze che corrono tra il suo modo di intendere e fare musica e quello del papà. Lui è più diretto e in qualche modo più commerciale, lei è più ricercata per quanto riguarda i gusti musicali e più ermetica nei testi.

Al di là di questo, della vita privata e degli affetti del cantante si è saputo davvero poco, fino a non molto tempo fa. Sposatosi una prima volta, dopo il divorzio ottenuto nel 1980 non solo ha trovato l’ispirazione per il suo brano migliore, ma ha ritrovato poco dopo anche l’amore, in particolare nella sua Caterina, cui ha dedicato il brano Una catastrofe bionda. Si tratta ovviamente della madre di Marta Charlotte.

Sai che…

– Qual è la malattia di Marco Ferradini? Fortunatamente il cantautore di Teorema non sembra soffrire di alcuna patologia particolare.

– Dove abita Marco Ferradini? Sembra che da anni abbia trovato casa a Monza.

– Non abbiamo informazioni sul suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Marco Ferradini ha un account da diverse migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Marco Ferradini, ecco una playlist presente su Spotify:

