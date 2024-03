Chi è Nino Buonocore, il cantante di Scrivimi e Rosanna

Nino Buonocore: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore napoletano tra jazz e pop.

Tra gli artisti che hanno portato in alto la musica napoletana e italiana dalla fine degli anni Settanta, oltre ai vari Pino Daniele ed Eduardo De Crescenzo, c’è anche Nino Buonocore. Un cantante che, tra pop e jazz, è riuscito a farsi apprezzare da un pubblico eterogeneo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nino Buonocore: biografia e carriera

Adelmo Buonocore, questo il suo vero nome, è nato a Napoli il 26 luglio 1958 sotto il segno del Leone. Appassionato di musica fin da ragazzo, riesce a muovere i primi passi in un ambiente difficile molto presto, grazie anche al fratello Dino, che lavora nel mondo discografico, in particolare come responsabile dell’ufficio vendite della casa discografica Vedette.

Nino Buonocore

Diventato molto presto un turnista apprezzato in sala d’incisione, incide tra il 1976 e il 1978 le sue prime canzoni sotto uno pseudonimo. Proprio nel 1978 riesce a pubblicare una nuova canzone utilizzando il suo nome, ‘Nnammurato, seguito a breve distanza dal suo primo album, Sferisterio.

La svolta della sua carriera arriva quando nel 1979 firma un contratto con la RCA Italiana. Di lì a poco riesce a conquistare rapidamente il successo a livello nazionale, in particolar modo con il brano Se, utilizzato come sigla di una fortunata serie televisiva, L’uomo da sei milioni di dollari.

Debutta sul palco dell’Ariston di Sanremo nel 1983 con il brano Nuovo amore, ricevendo consensi soprattutto dalla critica. Lo stesso brano viene pubblicato nel 1985 nei paesi dell’America latina, diventando un grande successo e vendendo più di tre milioni di copie.

Diventato un artista acclamato in Italia e all’estero, nel 1987 torna in gara a Sanremo con il brano Rosanna, aprendo una fase della carriera particolarmente raffinata. L’anno dopo è nuovamente a Sanremo con Le tue chiavi non ho.

Il più grande successo della sua carriera arriva però nel 1990, quando dà alle stampe il singolo Scrivimi. Con questo brano e con l’album in cui è presente conquista per la prima volta i vertici delle classifiche, diventando uno degli artisti più apprezzati anche a livello nazionalpopolare. La stessa Scrivimi ottiene ulteriore successo negli anni Duemila grazie a una cover realizzata da Laura Pausini per il suo brano Io canto.

Ancora protagonista ad altissimo livello, si ripresenta a Sanremo nel 1993 con Una canzone d’amore, senza grande fortuna. Dopo un periodo di riposo e riflessione, torna alla propria carriera nel 1998, e pochi anni dopo si dedica con ancora maggior impegno al jazz, sua grandissima passione, riuscendo a esibirsi non solo in Italia, ma anche all’estero, in particolar modo negli Stati Uniti.

Cosa fa oggi Nino Buonocore?

Ancora attivissimo nella sua carriera, nel corso degli anni più recenti ha collaborato con grandi nomi della musica italiana e non solo (tra cui Enzo Gragnaniello). Nel 2022 ha dato per la prima volta alle stampe il vinile di Libero passeggero, mentre nel 2024 è tornato in televisione come ospite di Domenica In.

Nino Buonocore: la discografia in studio

1978 – Sferisterio

1980 – Acida

1982 – Yaya

1983 – Nino in copertina

1984 – Nino Buonocore

1988 – Una città tra le mani

1990 – Sabato, domenica e lunedì

1992 – La naturale incertezza del vivere

1993 – Un po’ di più

1998 – Alti e bassi

2004 – Libero passeggero

2009 – Scrivimi Greatest Studio Unplugged

2013 – Segnali di umana presenza

2021 – Nino Buonocore in Jazz live

La vita privata di Nino Buonocore: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale non si conoscono molti dettagli e non sappiamo se Adelmo sia sposato o meno.

Sai che…

– Qual è la malattia di Nino Buonocore? Il cantautore non sembra soffrire di una particolare patologia.

– Tra il 1978 e il 1979 ha lavorato come autore e arrangiatore per alcuni brani del gruppo Enter ‘o Clisma.

– Dove vive Nino Buonocore? Il cantante partenopeo vive a Napoli. Sembra in particolare che abiti nel quartiere Vomero.

– Non abbiamo informazioni sul suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Nino Buonocore ha un account da migliaia di follower.

