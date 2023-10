Stella Cardone: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante protagonista ad Amici di Maria De Filippi.

Da un talent come Amici di Maria De Filippi sono venute fuori stelle della musica come Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso o Elodie. Artiste di grandissimo spessore che sono diventate idoli ed esempi per tante altre giovani cantanti. Tra queste anche Stella Cardone, una delle concorrenti della ventitreesima edizione del talent di Canale 5. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Stella Cardone: biografia e carriera

Stella Cardone è nata a Roma nel 2006. Appassionata di musica, vive con la sua famiglia nella Capitale e si ritiene una persona molto esuberante. Prima di presentarsi all’interno della scuola di Amici non ha avviato alcuna carriera nel mondo della musica, al contrario di altri colleghi che l’hanno raggiunta tra i banchi.

Microfono concerto

Grazie alla sua voce, anche se ancora immatura, Stella è riuscita fin da subito a impressionare i professori durante i casting, pur presentando solo delle cover. Non avendo infatti canzoni sue all’attivo, e non essendo per il momento una cantautrice, non ha potuto far altro che presentarsi come interprete.

E nonostante qualche imprecisione è riuscita comunque a fare centro, conquistando in particolar modo la fiducia della professoressa Anna Pettinelli, che ha deciso di darle il banco. Di seguito il video di un’esibizione di Stella:

La vita privata di Stella Cardone: chi è il fidanzato?

Stella è giovanissima e si definisce una ragazza socievole ed estroversa, seppur tranquilla. Non sappiamo se abbia un fidanzato o se sia single.

Sai che…

– Ha due fratelli e un cane.

– Oltre che come studentessa di canto, è una classica ‘secchiona’ anche a scuola. Ha la media del 9 e sembra anche che faccia di tutto per aiutare i suoi compagni (anche passar loro i compiti).

– Su Instagram Stella Cardone ha un account non ufficiale ma già seguito da diverse migliaia di follower.

– Stella ha anche un account su TikTok, ma ancora con poche foto e pochi video.

Riproduzione riservata © 2023 - NM