SpaceHippiez: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante protagonista ad Amici di Maria De Filippi.

Ci sono protagonisti di Amici che per colpire il pubblico impiegano diverse settimane, bisognosi di farsi conoscere in ogni dettaglio. Altri invece che fanno centro immediatamente, per l’aspetto fisico, per il talento o anche semplicemente per il nome. A incuriosire gli spettatori fin dalla prima puntata dell’edizione 23 è stato, ad esempio, SpaceHippiez, un giovane cantante dalle idee molto chiare. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è SpaceHippiez: biografia e carriera

Leonardo Rossi, questo il vero nome di SpaceHippiez, è nato nel 2001 e vive a Milano. Sulla sua infanzia e la sua adolescenza conosciamo pochi dettagli. Sappiamo che è un ragazzo come molti altri, con tanti sogni, tante obiettivi nella vita e la voglia di fare di tutto per riuscire ad arrivare in alto. Ride, piange, vive come tutti noi, con la consapevolezza però di avere le capacità per poter raggiungere ogni traguardo.

Prima ancora di farsi conoscere ad Amici, ha dato alle stampe il suo primo EP, Lovely Planet, per l’etichetta indipendente Bind Wood Studios. Un breve lavoro in cui sono presenti cinque canzoni: Questa festa è per te, Tra me e te, Veloce Veloce, Più happy, Vita e dolore.

Per presentarsi ai professori e agli spettatori di Amici ha però scelto una canzone non presente nel disco. S’intitola Solo Solo, e gli ha permesso di conquistare sia la fiducia di Rudy Zerbi che quella di Lorella Cuccarini, con quest’ultima che lo ha voluto fortemente nella sua squadra.

La vita privata di SpaceHippiez: chi è la fidanzata

Non conosciamo alcun dettaglio sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se abbia una fidanzata o meno.

Sai che…

– Leonardo è sicuramente molto alto: sembra che raggiunga addirittura il metro e 93.

– La musica del nuovo concorrente di Amici è già disponibile sia su Spotify, che su Apple Music, Amazon Music e le altre principali piattaforme di streaming musicale.

– Su Instagram SpaceHippiez ha un account da diverse migliaia di follower.

– Ha anche un account su TikTok in cui racconta alcuni dettagli della sua vita privata.

