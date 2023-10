Ezio Liberatore: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul giovane cantante protagonista ad Amici 23.

Come ogni anno Amici di Maria De Filippi si conferma un talent in grado di dare spazio ad artisti che hanno tutte le qualità per poter diventare le nuove stelle del pop italiano. Tra quelli che maggiormente si stanno mettendo in mostra nell’edizione numero 23 c’è sicuramente Ezio Liberatore. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata fin qui.

Chi è Ezio Liberatore: biografia e carriera

Ezio Liberatore è nato a Sulmona, in provincia dell’Aquila, nel 2003. Appassionato di musica fin da bambino, da quando aveva tre anni, inizia ad ascoltare brani strumentali e diventa molto presto un musicista, imparando da giovanissimo a suonare la chitarra, il pianoforte e a cantare.

Uomo al pianoforte

Prima di approdare ad Amici non aveva dato ancora il via alla sua carriera televisiva e non aveva pubblicato alcun album. Ha però già cominciato la sua carriera nel mondo della musica, pubblicando sulle principali piattaforme due canzoni inedite in inglese e anche un brano inedito in italiano, Non dire mai, una canzone che ha già fatto ascoltare anche all’interno della scuola.

Grazie al suo innegabile talento ha fatto immediatamente colpo sulla professoressa Anna Pettinelli, che gli ha offerto l’opportunità di diventare un suo allievo.

Di seguito il video della sua Non dire mai:

La vita privata di Ezio Liberatore: ha una fidanzata?

Non conosciamo dettagli sulla sua vita sentimentale, e non sappiamo ancora se sia fidanzato o sia single. Scopriremo qualcosa in più nel corso della sua avventura ad Amici.

Sai che…

– Ha dichiarato di sentire la musica come un’esigenza nella sua vita.

– Sua madre si chiama Pina. Non conosciamo il nome di suo padre, ma sappiamo che purtroppo non c’è più.

– È figlio unico.

– Si è diplomato al liceo classico e si è iscritto successivamente alla facoltà di Medicina.

– Su Instagram Ezio Liberatore ha un account da diverse migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2023 - NM