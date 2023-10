Troye Sivan: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’artista sudafricano che ha recitato nel film X-Men le origini – Wolverine.

Troye Sivan è da diversi anni uno degli artisti più poliedrici e amati da un pubblico di giovanissimi. Nato come youtuber, ha subito guadagnato un grandissimo successo, arrivando poi a recitare in film di primissimo livello per poi quindi dedicarsi alla passione per la musica. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Troye Sivan: biografia e carriera

Troye Sivan Mellet è nato a Johannesburg il 5 giugno 1995 sotto il segno dei Gemelli. All’età di 2 anni si trasferisce con la famiglia a Perth, in Australia. Dopo aver già mosso i primi passi nel mondo del cinema, firma nel giugno 2013 il primo contratto con la EMI Australia, e debutta con l’EP Trxye, che debutta in quinta posizione nella Billboard 200. Il 25 luglio 2015 concede il bis pubblicando WILD, altro EP di grande successo.

Pubblica quindi un primo album vero e proprio nel 2015, con il titolo di Blue Neighbourhood, disco che ottiene un grande plauso da parte della critica musicale, proiettando subito Troye nella élite dei maggiori talenti della nuova generazione di popstar a livello mondiale. Sulla cresta dell’onda, Sivan ha pubblicato nel 2018 il secondo album in studio, Bloom, trascinato al successo da singoli come My My My. Cosa fa oggi Troye Sivan? Continua nella sua plurima carriera. Dopo aver collaborato con artisti importanti come Mark Ronson e Tate McRae, ha pubblicato nel 2021 ha pubblicato un nuovo EP di grande successo.

Di seguito il video di Rager Teenager!:

Troye Sivan: la discografia in studio

2015 – Blue Neighbourhood

2018 – Bloom

La vita privata di Troye Sivan: fidanzato

Troye ha fatto coming out con la sua famiglia nell’agosto del 2010, rivelando di essere gay. Per rendere pubblico il suo orientamento sessuale ai fan ha invece aspettato fino al 2013. Chi è il suo fidanzato? Oggi Sivan è accompagnato dal modello e fotografo Jacob Bixenman.

Sai che…

– Dove vive Troye Sivan? Oggi il cantante abita in California, a Hollywood.

– È di confessione ebraica, essendo figlio di un uomo di origine ebraica e di una donna che si è convertita.

– Troye è alto 1 metro e 73.

– Soffre di una lieve forma di Sindrome di Marfan.

