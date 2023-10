Melissa Reese: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice che suona con i Guns N’ Roses.

Dai palchi dei locali di Seattle alle grandi arene con i Guns N’ Roses. Di strada ne ha fatta Melissa Reese, cantautrice e musicista americana, tra i più grandi talenti della generazione Millennial. Un’artista diventata famosa in tutto il mondo soprattutto dopo essere entrata nel gruppo di Axl Rose e Slash, ma che già prima aveva dimostrato di essere in grado di far parlare di sé. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Melissa Reese: biografia e carriera

Melissa Reese è nata a Seattle il 1° marzo 1990 sotto il segno dei Pesci. Appassionata di musica fin da bambina, a 4 anni inizia a suonare il pianoforte e a 17 approccia con il mondo della produzione attraverso software specializzati per i professionisti della musica, come Pro Tools, Reason e Logic Pro.

Ha debuttato discograficamente nel 2007 con l’EP Lissa, caratterizzato soprattutto dalla collaborazione con Bryan Mantia, batterista che aveva suonato nei Guns N’ Roses. Riesce a farsi notare fin da subito, ed entra in un giro che le permette di collaborare con musicisti del calibro di Vanessa Carlton, Chuck D e Taylor Swift.

Nel 2010 si imbarca quindi nel più importante progetto della sua carriera. Lavorando con Bryan e con il chitarrista Buckethead dà alle stampe un doppio cofanetto da sei CD in totale intitolato Kind Regards e Best Regards. Un azzardo musicale che le permette di avvicinarsi però ancora di più al mondo Guns N’ Roses, avendo anche Buckethead fatto parte della band americana per un periodo.

Non a caso, nel 2016 la tastierista viene scelta dalla storica formazione californiana per il tour Not in This Lifetime Tour, il primo dal lontano 1993. Un evento storico che permette alla ragazza di diventare il primo membro femminile della band.

La vita privata di Melissa Reese

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Melissa e non sappiamo se abbia un fidanzato.

Sai che…

– Alcune canzoni del suo primo EP sono state utilizzate in serie tv come Gossip Girl e in reality come Al passo con i Kardashian.

– Su Instagram Melissa Reese ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

