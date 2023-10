Lele Blade: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’artista napoletano membro del trio Le Scimmie.

Dalle Scimmie al successo come solista, specialmente in collaborazione con alcuni dei rapper più importanti della scena napoletana. Il percorso di Lele Blade è una storia di continua ascesa, in attesa solo della definitiva consacrazione a livello mainstream. Andiamo a scoprire le curiosità sulla carriera e la vita privata di questo talentuoso trapper campano.

Chi è Lele Blade: la biografia

Alessandro Arena, questo il vero nome di Lele Blade, è nato a Casoria, in provincia di Napoli, il 6 giugno 1989 sotto il segno dei Gemelli. Da sempre appassionato di musica hip hop, ha fatto parte di diversi collettivi, come gli Ufo Rap Team e i 365 Muv, ma arriva al successo a livello nazionale all’interno del duo Le Scimmie.

Microfono rapper

Accompagnato dall’amico e Vale Lambo, Blade sforna il 30 settembre 2016 il suo primo album, El Dorado, prodotto da Yung Snapp, terzo membro stabile del gruppo. Pubblicato dalla Universal e Dogozilla Empire, il disco ottiene ottimi risultati, di fatto permettendo a Lele di poter pensare anche a un percorso da solista.

Non a caso, il 26 ottobre 2018 esce il suo primo album al di fuori di un collettivo, Ninja Gaiden, composto da 13 tracce tra cui Sosa, brano in collaborazione con Geolier:

Nel 2019 firma quindi per la BFM Music, etichetta di una leggenda del rap partenopeo, Luchè, e rilascia il suo secondo album solista, Vice City, prodotto ancora una volta da Yung Snapp e con all’interno collaborazioni non solo con Vale Lambo, ma anche con Gemitaiz e lo stesso Luchè.

Lele Blade: la discografia da solista in studio

2018 – Ninja Garden

2021 – Ambizione

Sai che…

– La fidanzata di Lele Blade è una modella e ballerina amante del trucco e del fitness, che su Instagram si fa chiamare labarbieblade.

– Ha dichiarato di essere innamorato di Miami, città che per alcuni aspetti paragona alla sua Napoli.

– Lele Blade su Instagram ha un account ufficiale seguito da migliaia di fan.

Di seguito il video di Loco:

