Se si parla di rap napoletano, prima dell’exploit di Geolier il nome di punta del genere non poteva che essere uno: Luchè. L’artista partenopeo, una delle due metà dei Co’Sang, si è imposto sulla scena nazionale con una serie di hit e collaborazioni di altissimo livello, diventando uno dei rapper più importanti d’Italia. Scopriamo insieme tutte le curiosità sull’artista di Marianella, cresciuto in un quartiere difficile ma capace di arrivare in alto partendo dal basso.

Chi è Luchè: biografia e carriera

Il vero nome di Luchè è Luca Imprudente. Nato a Napoli il 7 gennaio 1981 sotto il segno del Capricorno, è cresciuto nel quartiere Marianella, al confine con zone piuttosto difficili della città, come Scampia, Piscinola e Chiaiano.

Luchè

Inizia la carriera nel 1997 con l’amico Ntò. I due fondano con Denè e Dayana (che abbandonano quasi subito) il collettivo Co’Sang. Divenuti discretamente famosi in città, danno alle stampe nel 2005 l’album Chi more pe’ mme. Grazie alla distribuzione della Universal il disco permette al duo di raggiungere una discreta notorietà a livello nazionale.

Il 14 febbraio 2012 i due rapper decidono di dividere le proprie strade, e Luchè inizia a lavorare al suo primo album solista, passando dal napoletano all’italiano. Il disco esce il 19 giugno con il titolo L1, e contiene collaborazioni di prestigio come quelle con i Club Dogo, Marracash ed Emis Killa.

Nel 2014 esce il suo secondo album, L2, ancora una volta ricco di collaborazioni importanti, come quella con Clementino, con Achille Lauro e ancora con Marracash. Il suo terzo disco, Malammore, viene pubblicato dalla Universal nel 2016 e ottiene un ottimo riscontro a livello di vendite, confermando Luchè come uno degli artisti più apprezzati della scena partenopea anche dal pubblico nazionale.

Cosa fa oggi Luchè

Tornato attivamente al mondo della musica nel 2022 con l’album Dove volano le aquile, il primo dopo la firma con la Columbia, è stato nel 2023 protagonista di un clamoroso dissing a distanza con Salmo.

Nel 2024 è stato quindi annunciato per la prima volta tra gli ospiti di Sanremo, in particolare di Geolier nella serata dei duetti. Successivamente, a furor di popolo, è tornato protagonista di una reunion, a oltre dieci anni di distanza dall’ultima volta, dei Co’Sang, il gruppo formato insieme all’amico Ntò.

Luchè: la discografia in studio

2012 – L1

2014 – L2

2016 – Malammore

2018 – Potere

2022 – Dove volano le aquile

Luchè: le frasi migliori

Sia con i Co’Sang che da solista, Luchè ha messo in mostra una grande capacità di scrittura graffiante e limata, colorita ma coerente. Ecco alcune delle sue citazioni migliori:

– “La verità è nascosta e quando ci parliamo mi dice una bugia per tenermi lontano“, da Che Dio mi benedica;

– “Nascondevo le mie lacrime camminando ore sotto un diluvio“, da Star;

– “Speciale vuol dire raro, incompreso e poi rimpianto“, da Chi è Luchè;

– “Io che vendevo bugie per comprare un sogno“, da Nada;

– “Odio l’Italia come si odia un cimitero, un paese di mediocri già morti prima del tempo“, da Potere 2.

La vita privata di Luchè: chi è la fidanzata

Sulla vita privata di Luchè non si conoscono molti dettagli e non sappiamo se oggi abbia o meno una fidanzata. In una recente intervista ha ammesso infatti di aver vissuto molte esperienze non particolarmente fortunate e di aver scelto quindi di prendersi del tempo per forzarsi a cambiare, per migliorare.

In passato, comunque, sembra aver avuto una storia con Virginia Stablum, ex protagonista del programma Uomini e Donne.

Sai che…

– Dove vive Luchè? Non sappiamo con certezza se sia rimasto a vivere a Napoli o si sia trasferito.

– I Co’Sang sono stati tra i rapper scelti per la raccolta Napolizm: a Fresh Collection of Neapolitan Rap, nella quale è presente anche Clementino.

– Ha dichiarato che la serie televisiva Gomorra descrive la realtà dei fatti di alcune zone di Napoli, e che lui nelle sue canzoni prova a offrirne una testimonianza.

– Luchè ha una pizzeria e sogna di farla diventare una catena mondiale.

– È un grande fan di Vasco Rossi, tanto da descriverlo come l’unica vera rockstar italiana.

– La sorella Paola è una cantante lirica.

– Chi è Guè Luchè? Nessuno, semplicemente si tratta di un accostamento che molte persone sul web hanno fatto per le tante collaborazioni dei due rapper.

– Ha fatto un duetto molto apprezzato con Sfera Ebbasta nella canzone Stamm fort.

– Su Instagram Luchè ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un account ufficiale.

