Chi è Nicolò De Devitiis, la ‘iena’ con la passione per la musica

Nicolò De Devitiis: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul conduttore televisivo appassionato di musica.

Per gli appassionati di musica è famoso quasi quanto un cantante. Nicolò De Devitiis è infatti uno dei protagonisti de Le Iene che maggiormente è entrato in contatto nel corso della sua carriera con i più importanti principali del mondo della nostra musica, anche in ambito sanremese. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nicolò De Devitiis: biografia e carriera

Nicolà De Devitiis è nato a Roma il 6 luglio 1990 sotto il segno del Cancro. Laureatosi in economia e poi in marketing e comunicazione d’impresa, ha saputo coltivare fin da giovanissimo le sue passioni, la fotografia e il ciclismo. In pochissimi anni è diventato il primo bike blogger italiano, ottenendo una discreta notorietà tra gli appassionati di biciclette. Contemporaneamente ha coltivato anche un’altra sua passione, quella per la musica, suonando come batterista in alcuni gruppi della Capitale.

Nicolò De Devitiis

I primi passi importanti nel mondo della radio e delle tv arrivano nel 2014, quando entra nel cast de Le Iene. Il successo è immediato e gli permette di mettere insieme esperienze importanti su varie emittenti, lavorando con personaggi come Nadia Toffa, Diletta Leotta, Alessia Marcuzzi, Andrea Delogu e molti altri.

Speaker e conduttore televisivo apprezzato dal pubblico, nel 2019 tenta anche un’avventura nel mondo della musica, debuttando accanto ai Legno, un gruppo indie italiano, nel singolo All You Can Eat, accompagnato da un video di cui è anche il regista:

Nello stesso anno conduce un programma su VH1, Storytellers, dedicato ad alcuni grandi protagonisti della musica italiana. Lavora quindi al programma Guess the Artist per la stessa emittente in occasione del Festival di Sanremo 2020.

In piena pandemia continua a condurre un programma su VH1 e nel 2021 lavora, sui canali Billboard Italia, al format Milano Sanremo in occasione della kermesse. Sempre pronto a cimentarsi su nuovi format legati al mondo della musica, è passato negli ultimi anni dalla conduzione dello Speciale MTV EMA Best Italian Act a 105 Loves Music, fino ad arrivare a Battiti Live presenta: MSC Crociere – Il viaggio della musica insieme a Elenoire Casalegno.

Cosa fa oggi Nicolò De Devitiis?

Nel 2023 ha partecipato per la prima volta come giudice in una puntata di Amici di Maria De Filippi. Ha condotto quindi Amici Full Out, speciale in prima serata su Italia 1, e nel 2024 è tornato con Le Iene a occuparsi di Sanremo, seguendo da vicino durante il Festival il rapper Geolier.

La vita privata di Nicolò De Devitiis: moglie e figli

Dal punto di vista sentimentale, Nicolò è salito agli onori delle cronache rosa per diverse storie importanti. Nel 2018 ha avuto una relazione con Eleonora Pedron, ex miss Italia moglie di Max Biaggi. Nel giugno del 2019 ha invece iniziato una storia con Veronica Ruggeri. I due al momento sono ancora affiatatissimi, ma non sono convolati a nozze e non hanno figli.

Sai che…

– Come bike blogger è diventato famoso sul web con lo pseudonimo di ‘divanoletto’.

– Quali sono le sue origini? Romane.

– Non conosciamo molti dettagli sui suoi genitori.

– Dove vive Nicolò De Devitiis? Dovrebbe essere rimasto a vivere a Roma.

– Quanto guadagna Nicolò delle Iene? Non lo sappiamo di preciso, e non conosciamo il suo patrimonio.

– Su Instagram Nicolò De Devitiis ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Su TikTok è ancora più famoso con il suo account ufficiale.

