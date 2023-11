Alla scoperta di Andrea Delogu, nata e cresciuta in una comunità di recupero per tossicodipendenti e capace di riprendere in mano la sua vita.

Nata il 23 maggio 1982 a Cesena, Andrea Delogu (all’anagrafe Maria Andrea Delogu) è uno dei volti noti della nostra televisione e una delle voci più famose del panorama radiofonico italiano. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come ballerina, poi ha pubblicato qualche singolo come cantante prima di trovare la sua dimensione come conduttrice televisiva e radiofonica. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Andrea Delogu: biografia e carriera

La biografia di Andrea parla di una ragazza che ha dovuto sfidare la vita per costruirsi un futuro, o meglio, per non perdere sé stessa. I genitori di Andrea Delogu si conoscono nella comunità di San Patrignano, il centro di recupero per persone con problemi legati alla droga.

La figura di riferimento della piccola Andrea diventa uno dei responsabili della comunità. “Il padre di tutti” lo definisce la Delogu nel suo libro a sfondo autobiografico. Fino a dieci anni vive in questo clima fatto di regole rigide e punizioni severe, poi si trasferisce con la famiglia. Complice la dislessia e il pesante fardello del passato, fatica a socializzare con i coetanei.

Andrea Delogu

“Sono dislessica e disgrafica, me ne sono accorta dopo i vent’anni. Per tutta l’adolescenza ho pensato di essere stupida, a scuola ho sofferto come un cane […]. Anche con i ragazzi è andata così. Ero brutta ma li conquistavo con le chiacchiere“, ha raccontato Andrea Delogu ai microfoni di Io Donna.

Nonostante le difficoltà riesce a sintonizzarsi con il mondo di fuori, quello esterno alla comunità di San Patrignano. Quello vero. Esordisce in televisione nel 2002 come ballerina nella trasmissione-cult Mai Dire Domenica ma il suo sogno nel cassetto resta quello di pubblicare un romanzo sulle esperienze vissute e conosciute da bambina.

Grande appassionata di danza, Andrea incontra la musica (e il passo è breve) nel 2016 come presentatrice per Radio 2 del Festival di Sanremo, poi nel 2017 commenta al fianco di Diego Passoni le semifinali dell Eurovision Song Contest, quelle di un Francesco Gabbani scatenato. Anche nel 2018 ha condotto il Festival di Sanremo su Radio 2.

Grande appassionata di musica, Andrea Delogu tenterà anche la carriera di cantante con una serie di singoli e un album che non hanno ottenuto molto successo convincendola a concentrarsi sulla conduzione televisiva e radiofonica.

Cosa fa oggi Andrea Delogu?

Personaggio radiofonico e televisivo di spicco, nel 2023 ha condotto il Primafestival, di fatto il format che precedeva l’inizio delle cinque serate del Festival di Sanremo. A giugno ha presentato il dietro le quinte del concerto benefico Italia Loves Romagna, ed è stata protagonista in prima serata, accanto a Nek, di Tim Summer Hits.

La vita privata di Andrea Delogu: marito e figli

Dopo una storia di tre anni con Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro, dal 2016 Andrea Delogu è stata sposata con l’attore Francesco Montanari. Tutta da ridere la storia del loro primo incontro, con Francesco, il Libanese di Romanzo Criminale, che per conquistare la bella e mantenere la promessa di una serata magica ha addirittura affittato un mago.

Il problema è che Montanari avrebbe esagerato con l’alcool mentre il mago, decisamente sobrio, avrebbe iniziato a provarci spudoratamente con la bella Andrea che però ormai aveva già fatto la sua scelta.

Anche la proposta di matrimonio fatta da Montanari è risultata quantomeno… curiosa: “Una sera, in ascensore, mi ha messo davanti al viso l’anello. Stava zitto, imbarazzatissimo – ha raccontato Andrea ai microfoni di Io Donna. “Gli ho detto: fai qualcosa, inginocchiati. È partito con un discorso che non la finiva più. A giugno ci siamo sposati. E abbiamo cantato con gli amici T’appartengo“.

Il matrimonio di Andrea e Montanari è avvenuto nel 2016. La loro relazione si è però interrotta nel 2021, prima che i due potessero avere un figlio. Ma chi è oggi il fidanzato di Andrea Delogu? Si tratta di un modello: Luigi Bruno.

Sai che…

– Chi sono i genitori di Andrea Delogu? Il padre si chiama Walter, la madre Titti Peverelli.

– Andrea Delogu non è laureata, ma sta studiando e dovrebbe conseguire presto l’ambito titolo di studio.

– Perché Andrea Delogu ha vissuto a San Patrignano? Perché i genitori si erano fatti ricoverare per combattere la loro dipendenza dalle droghe.

– Ha scoperto solo grazie a un corso di dizione di essere dislessica.

– È cintura nera di karate, secondo dan.

– Ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana per aver condotto lo speciale tv Tutti a scuola.

– Ha pubblicato due libri.

– Dove vive Andrea Delogu? A Roma, in una splendida casa con vista sul ‘cupolone’.

– Su Instagram Andrea Delogu ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

