Tutte le curiosità su Ema Stokholma, una delle speaker più amate dagli italiani

Ema Stokholma: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla speaker e conduttrice televisiva francese.

Dalla Francia con furore, alla conquista del cuore degli italiani. Ema Stokholma è da anni una delle speaker radiofoniche più apprezzate nel nostro Paese, oltre che ormai un’acclamata conduttrice televisiva e un personaggio di trasmissioni popolari come Ballando con le stelle.

Ma la sua prima passione rimane la musica, e ultimamente si è tuffata con entusiasmo anche in un nuovo progetto che la vede protagonista in prima persona. Insomma, stiamo parlando di un talento poliedrico dalla grande personalità. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ema Stokholma: biografia e carriera

Morwenn Moguerou, questo il vero nome di Ema Stokholma, è nata a Romans-sur-Isère il 9 dicembre 1983 sotto il segno del Sagittario. Figlia di un italiano, tornato nel nostro Paese prima della sua nascita, e di una donna transalpina, cresce in Francia insieme alla madre e al fratello maggiore, tra il Midi e la Bretagna.

La sua infanzia e la sua adolescenza sono molto difficili, a causa delle violenze psicologiche e fisiche subite dalla madre. Stanca di tutto ciò, la giovane Ema tenta più volte di fuggire da casa, ma riesce nella sua impresa solo a 15 anni, quando arriva a Roma e si ricongiunge per qualche mese con il padre, prima di optare per una totale indipendenza.

Ema Stokholma

Nel nostro Paese scopre subito di avere tantissime opportunità per mettere a frutto il suo talento. Entra inizialmente nel mondo della moda, per poi avvicinarsi a quello della musica intraprendendo la professione di deejay ed esibendosi in vari locali italiani ed europei. A causa delle difficoltà del suo nome di battesimo (considerando anche la sua ‘erre moscia’) decide in questo periodo di adottare un nome d’arte.

Come conduttrice televisiva fa il suo debutto nel 2013, presentando l’aftershow degli MTV Italian Awards, per poi prendere parte ad alcuni programmi di Canale 5 e Rai 2. Proprio in casa Rai trova la sua dimensione ideale, iniziando dal 2015 a lavorare come speaker radiofonica con Gino Castaldo e conducendo alcuni programmi televisivi.

Diventa quindi ben presto una delle principali voci anche del Festival di Sanremo, sempre protagonista del racconto radiofonico della kermesse, e viene coinvolta anche nei programmi di contorno all’Eurovision, oltre che in trasmissioni come il PrimaFestival e AmaSanremo.

Da sempre appassionata di musica, debutta come cantante nel 2021 con il singolo Ménage a trois, ottenendo risultati discreti. Ma è solo l’inizio di una carriera che dovrebbe riservarle ancora tante soddisfazioni:

Cosa fa oggi Ema Stokholma?

La sua carriera radiofonica continua con grandissima fortuna, ma nel 2023 ha avuto anche l’onore di esibirsi al Concerto del Primo Maggio con un dj set solo per lei.

La vita privata di Ema Stokholma: chi è il fidanzato?

Chi è il fidanzato di Ema Stokholma? In molti se lo chiedono. Dopo aver avuto una relazione importante con il rapper romano Gemitaiz, però, la cantante-speaker a quanto pare per ora è single. Molti però credono che possa nascere qualcosa con il ballerino Angelo Madonia.

E in effetti i due hanno avuto una relazione, ma durata molto poco. Lo ha spiegato la stessa speaker: “Facevamo sul serio, eravamo convinti delle nostre scelte e dei nostri sentimenti, ma qualcosa è andato storto“.

Sai che…

– Chi è la madre di Ema Stokholma? Data la sua storia a dir poco particolare in molti se lo chiedono. Sappiamo però solo che si chiama Dominique.

– Quanto è alta Ema Stokholma? Circa 1 metro e 82.

– Come modella ha lavorato per maison del calibro di Dolce & Gabbana, Fendi e Gianni Versace.

– Il suo nome d’arte si ispira alla canzone Stoccolma di Rino Gaetano.

– Nel 2017 ha partecipato a Pechino Express con Valentina Pegorer, moglie di Boss Doms.

– Ha pubblicato nel 2020 la sua prima autobiografia, Per il mio bene, incentrata sulla storia della sua infanzia e accolta positivamente dalla critica specializzata, con tanto di vittoria del Premio Bancarella.

– Dove vive Ema Stokholma? A Roma, la città che l’ha adottata. Dopo diversi anni a Tor Pignattara, da qualche tempo ha trovato casa a Prati.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Ema Stokholma ha un account ufficiale da diverse centinaia di migliaia di follower. Da non molto è sbarcata anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ema Stokholma, ecco una playlist ufficiale:

Riproduzione riservata © 2024 - NM